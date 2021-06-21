«Гурзуфу и пляжам Ялты — полная хана», — соцсети о последствиях крымского наводнения (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » "Гурзуфу и пляжам Ялты - полная хана", — соцсети о последствиях крымского наводнения (ФОТО) "Гурзуфу и пляжам Ялты - полная хана", — соцсети о последствиях крымского наводнения (ФОТО)

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Российский блогер, который живёт в оккупированном Крыму, Александр Горный, сообщил об огромных финансовых потерях для полуострова после наводнения и колоссальном ущербе для нынешнего туристического сезона.

На собственной странице в соцсети Фэйсбук Горный сообщил, что эти потери лягут на плечи исключительно на жителей оккупированного Крыма в связи с тем, что Российская Федерация не сможет компенсировать их экономически, информируют Экономические новости.

Комментируя видео последствий наводнения, он сообщил, что туристской инфраструктуре Ялты нанесен значительный ущерб.

«Туристической инфраструктуре Ялты хана. Гурзуфу тоже хана. При этом полная. Пляжи Ялты полностью уничтожены. Какой ущерб был нанесен Ялте? Можно ли было это предвидеть и можно ли восстановить? Эти потери лягут на плечи крымчан. Российская Федерация просто не потянет эту историю», — написал Горный.

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Кроме того, российские блогеры подчеркивают, что решение государственных органов Российской Федерации открыть россиянам возможность посещения турецких курортов в разгар наводнения и губительных последствий для Крыма еще более понизит статус Крыма как туристического направления.