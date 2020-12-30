Кризис не помеха: Украина резко увеличила импорт черной икры

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Самым большим поставщиком дорогостоящего продукта стал Китай

За одиннадцать месяцев текущего года в Украину поставили 7,2 т икры осетровых рыб (чёрная икра) на $1,27 млн. Этот показатель практически в два раза превышает показатель 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, информирует enovosty.com/news.

Главный поставщиком чёрной икры стал Китай, в котором Украина закупила 6,2 тонны дорогостоящей продукции (примерно 85%). Кроме того, икру импортировали из Италии, Молдовы, Уругвая и Нидерландов.

Таможенная цена импорта чёрной икры составляет 175 долларов за один килограмм, в вовремя, как розничная стоимость икры осетровых рыб составляет от 1000 гривен за 100 грамм.

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Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщили о том, какому количеству украинцев в этом году не хватает средств на новогодний стол. Оказывается, семи процентам жителей нашей страны не хватает средств для полноценного праздничного застолья.