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Цены на золото стремительно растут

Главная » Последние новости » Новости рынков » Цены на золото стремительно растут
 
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Стоимость золота стремительно дорожает из-за увеличения напряженности между США и Ираном

Стоимость золота впервые с 2013 года выросла более чем на $1,4 тыс. за тройскую унцию. Цена на драгметалл стремительно растет на фоне усиления напряженности между США и Ираном и ожидания снижения базовой ставки ФРС США в июле этого года, информирует enovosty.com/news.

Снижение базовой ставки ФРС обусловлено повышением спроса на долговые ценные бумаги, что приводит к уменьшению реальных ставок. По мнению аналитиков, на стоимость золота также оказывают влияние ухудшение состояния мировой экономики и торговые ограничения со стороны США, что влияет на деловую активность предприятий.

Цены на золото стремительно растут

На стоимость золота также оказывали влияние ухудшение ситуации на фондовых рынках и увеличение инвестиций в «золотые» ETF. Аналитики прогнозируют, что если начнутся боевые действия на Ближнем Востоке, то цена на золото может существенно увеличиться. Также возможно увеличение стоимости до $1425–1450 за унцию за счет монетарных факторов

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Автор: Оксана Ельченко
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