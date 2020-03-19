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В Украине снизилась стоимость газа

Главная » Последние новости » Новости рынков » В Украине снизилась стоимость газа
 
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В Украине на открытом рынке стоимость газа снизилась на 28%

В Украине на открытом рынке цена на газ с учетом НДС снизилась на 28%. Если в феврале стоимость природного газа составляла 5,7 тыс. грн за тыс. куб, то уже в марте стоимость газа составила 4,1 тыс. грн, информирует enovosty.com/news.

В данном случае, приведены цены рыночной стоимости газа, в то время как украинцы платят по тарифам, установленным в соответствии с постановлением Кабмина. В то же время, после падения рыночных цен на газ снижается и стоимость природного газа для населения.

В Украине снизилась стоимость газа

В НАК «Нафтогаз Украины» уже сообщили, что в марте цена на газ для населения уменьшится. Однако более подробной информации пока нет. Согласно данным компании, уменьшение стоимости газа обусловлено падением цен на газ в Европе из-за теплой зимы и значительных запасов газа в подземных хранилищах.

Читайте: Украинцы будут меньше платить за газ


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 2448

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