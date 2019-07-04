Доходы государственного бюджета выросли на 12,9%

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Доходы государственного бюджета Украины за первое полугодие выросли на 12,9%

Пресс-служба Министерства финансов сообщила, что за первое полугодие 2019 года доходы госбюджета Украины увеличились на 12,9% до 506,8 млрд грн, информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, что за первое полугодие 2019 года план поступлений доходов в госбюджет Украины выполнен на 95,7%. Доходы общего фонда госбюджета увеличились на 9,5% до 448,3 млрд грн

За счет значительного повышения размера средней зарплаты поступления от налога на доходы физических лиц увеличились на 21,1% до 51,2 млрд грн и составили 104,8% от плана.

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Напомним, ранее сообщалось, что среднемесячная заработная плата в Украине за январь-май 2019 года увеличилась на 20,1%. Данная положительная тенденция обусловлена повышением минимальной заработной платы, нехваткой квалифицированной рабочей силы и улучшением финансово-экономических результатов деятельности предприятий, что заставляет работодателей увеличивать зарплаты сотрудникам.