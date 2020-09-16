Всемирно известный дом моды выпустит фотокнигу об Украине (ВИДЕО)

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Дом моды Louis Vuitton выпустит книгу об Украине, которая расскажет о взаимосвязи человека с природой

Всемирно известный дом моды Louis Vuitton выпустит фотоальбом Ukraine серии Fashion Eye, информирует enovosty.com/news.

В книге будут представлены фотографии из Карпат. Издание призвано рассказать о взаимосвязи и перспективах взаимодействия человека с природой. Приобрести книгу можно будет на двух сайтах — Amazon и louisvuitton.com

Стоимость издания будет составлять около 50 евро.