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Сестры Вачовски снимают продолжение для фильма «Матрица»

Главная » Последние новости » Новости культуры » Сестры Вачовски снимают продолжение для фильма «Матрица»
 
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Трилогия популярных фильмов «Матрица» получит новую часть. Сестры Вачовски готовят четвертый фильм.

«Матрица» обзаведется новым сиквелом. Об этом журналистам Yahoo Movies рассказал Чад Стахелски, известный каскадер и режиссер, информирует enovosty.com/news.

Он поделился с поклонниками тем, что невероятно рад продолжению «Матрицы». Стахелски добавил: «Лана и Лилли Вачовски не только создают очередную часть «Матрицы», они углубляют все то, что мы так любили».

СМИ спросили его также, будут ли сестры Вачовски режиссерами следующей картины. Чад Стахелски не дал утвердительного ответа и признался, что не знает только по поводу Ланы.

Каскадер сообщили, что обязательно согласится на работу в следующей части «Матрицы». Напомним, что в трех предыдущих частях он дублировал Киану Ривза – основного героя, сыгравшего Нео.

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Справка. Картина-антиутопия «Матрица» впервые вышла на телевидении 20 лет назад – в 1999 году. В картине речь идет об обществе, где искусственный разум взял верх над человеком. В 2003 году мир получил продолжение: «Матрица: перезагрузка» и «Матрица: революция».

В СМИ также просочилась информация, что Киану Ривз будет участвовать в четвертой части «Матрицы» только в том случае, если в ней будут задействованы Вачовски. Поэтому поклонники вполне могут рассчитывать на Ривза, он снова будет «в строю».


Автор: Катерина Лукьянчук
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