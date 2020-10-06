РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости авто

06.10.2020 г.
18:53Стало известно, когда в Украине введут обязательный техосмотр авто
12:30ТОП-10 самых дешевых в обслуживании иностранных авто
08:00В Украине могут начать штрафовать за махинации с пробегом автомобиля
05.10.2020 г.
23:10В ожидании премьеры: компания Subaru показала свою самую крутую модель (ФОТО)
18:41С 1 ноября украинских водителей ждут новшества на дорогах
10:15Презентован электрогиперкар будущего (ФОТО)
08:28Топ-20 самых популярных дизельных авто
Все новости авто

Аналитика

03.10.2020

Новый Карабахский взрыв: кому это выгодно, причины и последствия

Новый Карабахский взрыв: кому это выгодно, причины и последствия
Новый взрыв кровопролития в Закавказье по линии противостояния Армения-Азербайджан был ожидаемым, но оказался неожиданным, хотя первые ласточки нынешней ...
30.09.2020

Банковская тайна: кто будет иметь доступ к счетам украинцев

Банковская тайна: кто будет иметь доступ к счетам украинцев
"Зеленый принтер" хоть и сбоит непрерывно, работая в аварийном режиме, но не перестает выдавать на-гора разного рода нормотворческий трэш под внешне ...
30.09.2020

Итоги сентября: Коронавирусная стратегия мира, предчувствие большой войны и тучи над Америкой

Итоги сентября: Коронавирусная стратегия мира, предчувствие большой войны и тучи над Америкой
ЕС посылает Киеву предупредительные "сигналы", возле Чугуева Харьковской области потерпел крушение самолёт АН-26 с курсантами на борту, а дискуссии вокруг ...

Последние новости

06.10.2020 г.
23:01 Лучшие снимки фотоконкурса British Wildlife Photography Awards за 10-летие (ФОТО)
22:47 "Королева океана": ученым удалось поймать пятиметровую белую акулу (ФОТО)
19:55 Вирус постоянно мутирует: Украинский врач рассказал о новых симптомах
18:53 Стало известно, когда в Украине введут обязательный техосмотр авто
18:33 Дело не в беспечности: В СМИ рассказали, почему Путин не носит маску
18:26 В Украине могут разместить британских десантников, - Кулеба
17:52 Портрет предпринимателя: в Украине описали среднестатистического бизнесмена
17:38 "Жизнь не имеет смысла": В Киеве подросток написал записку и лёг под скоростной трамвай
17:07 Американские ученые удивили новостью о полезном свойстве COVID-19
16:57 В СМИ рассказали, что будет, если Трамп умрет от коронавируса
16:50 Умер бы за полчаса: Навальный рассказал, почему выжил после "Новичка"
16:47 Между украинскими каналами разгорелся скандал из-за нового шоу "Маскарад"
16:02 На Донбассе боевики стягивают к линии разграничения тяжелое вооружение (ФОТО)
15:52 Украина станет частью НАТО. Американский генерал в отставке рассказал о главном условии
15:26 Владимир Воля: "Конструкционная ошибка не позволяет ехать машине Минских соглашений"
15:00 Северная Корея собирается представить новую межконтинентальную баллистическую ракету
14:32 "Мы входим в самый тяжелый сезон": Инфекционист рассказала, кто легче всего переносит коронавирус
14:27 Ситуация благоприятная: Что ждёт курс доллара в октябре
14:02 Курьез: В Сети вызвала ажиотаж эротическая книга о любви к Covid
13:58 137 кг взрывчатки и 100 тысяч боеприпасов: СБУ рассказали о находках в тайниках боевиков
13:00 США продадут Южной Корее ракеты AIM-9X на $158 млн
12:59 Украина будет поставлять в Турцию двигатели для новейших крылатых ракет
12:48 Ученые назвали животных, которые могут заразиться COVID-19
12:30 ТОП-10 самых дешевых в обслуживании иностранных авто
12:18 В сети появилось видео последствий катастрофы на Камчатке (ВИДЕО)
12:00 Ученые рассказали, когда снижается количество антител к COVID-19
11:58 Китайские рыболовные суда нарушают суверенитет Эквадора, - Fox News
11:38 В США разработали бронебойный дрон-камикадзе
11:19 Карпатский город превратился в украинскую Венецию (ВИДЕО)
10:49 Стало известно, каким транспортным средством можно управлять без водительского удостоверения
10:25 Пристайко рассказал о новом соглашении Украины с Британией
09:58 Экс-президента Кыргызстана освободили из СИЗО по требованию митингующих
09:43 "Бабушки против ОМОНа": в Минске на марш протеста вышли пенсионеры
09:19 В МВД придумали оригинальный способ для выявления больных COVID-19
08:49 Украинские военные получили модернизированные «Булаты»
08:08 Нидерланды, США и Великобритания сформировали крупнейшую в Европе ударную группу авианосцев
08:00 В Украине могут начать штрафовать за махинации с пробегом автомобиля
07:48 В МОЗ рассказали, при каких условиях будут вводить жесткий карантин
07:30 Украинский педиатр развеял главный миф о коронавирусе и детях
07:19 Около 200 военных инструкторов Королевского полка Канады прибыли на Львовщину (ФОТО)
07:08 Канада прекратила продажу оружия Турции из-за Карабаха
06:49 ​В Дубае построили невероятный Музей будущего (ФОТО)
06:02 Прогноз погоды в Украине на 6 октября (КАРТА)
05.10.2020 г.
23:45 Иванка Трамп покорила публику своим элегантным осенним образом (ФОТО)
23:10 В ожидании премьеры: компания Subaru показала свою самую крутую модель (ФОТО)
19:15 Украинцев взбудоражило странное задание для школьников
19:06 Украинские медики развенчали опасный миф о коронавирусе
18:50 Командир боевиков "ДНР" угодил за решетку на девять лет
18:46 Названа украинский лидер по урожайности пшеницы
18:41 С 1 ноября украинских водителей ждут новшества на дорогах
17:56 "Мечта даёт трещины": В Европарламенте сделали тревожное заявление по Украине
17:02 Заражение коронавирусом: Ученые предупредили об очень опасном месте
16:58 Трампа лечат от COVID-19 дексаметазоном. Что это значит?
16:14 Александр Леонов: "В Украине необходимо проводить пенсионную реформу и вводить накопительную систему"
16:00 "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию": В России формируется протест
15:55 Жесткий карантин из-за коронавируса: Украинцам рассказали, к чему готовиться
15:36 Война в Карабахе: Азербайджан обратился к Украине
15:33 "Бомба для Кремля": Озвучена важность решения суда по Януковичу
15:23 "Это неправильный водомёт": Ёлкин поделился свежей карикатурой с Лукашенко
15:00 Любопытный белый медведь повредил канадский спасательный вертолет (ФОТО)
Все новости »

Стало известно, когда в Украине введут обязательный техосмотр авто

Главная » Последние новости » Новости авто » Стало известно, когда в Украине введут обязательный техосмотр авто
 
Печать Отправить на почту

 

 

Законопроект о техосмотре автомобилей нужно согласовать с Госрегуляторслужбой

Технический осмотр автомобилей давно превратился в частный бизнес. Такое мнение выразил в интервью украинскому изданию глава Министерства инфраструктуры Украины. Он отметил, что его ведомство намерено начать продвижение проекта закона об обязательном осмотре авто в 2022 году, информирует enovosty.com/news.

Министр заявил, что законопроект обязательно будут продвигать, но перед этим нужно быть уверенным в том, что для этого есть достаточная поддержка. Сейчас проект согласовали все, кроме Госрегуляторслужбы.

Владислав Криклий подчеркнул, что это очень сложный вопрос, который всегда вызывает много обсуждений. Когда этот вопрос поднимается, всегда звучит один ответ от всех: «не в этом году». Министр заявил, что 2021 год станет последним для введения технического осмотра согласно подписанным соглашением с Европейским союзом. Это пугает, так как, по словам главы ведомства, это уже давно превратилось в частный бизнес, на который государство имеет минимальное влияние. В стране сейчас насчитывает примерно 650 таких субъектов.

Напомним, обязательный осмотр личных автомобилей в Украине отмерили ещё в 2011 году.

Читайте: Назван средний возраст автомобилей украинцев


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 2272

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Новый Карабахский взрыв: кому это выгодно, причины и последствия
Банковская тайна: кто будет иметь доступ к счетам украинцев
Итоги сентября: Коронавирусная стратегия мира, предчувствие большой войны и тучи над Америкой
Безвизовый режим с ЕС: чем грозит желание Банковой контролировать САП
Падение промышленного производства в Украине: разрушители машин или Страсти по локализации
Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете
4 000 евро учителю: Обидеть педагога может каждый, но никто не помогает материально
Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре
Одесская область – рекордсмен по скорости строительства… коррупционных схем
Власть начала наступление на свободу интернета: "Слуги народа" хотят взять под контроль киберпространство
Все статьи







Читайте также

Назван средний возраст автомобилей украинцев
 Топ-5 лучших автомобилей 2020 года
Беспилотный автомобиль Tesla угодил в очередной скандал
 Сеть взорвало фото нового суперкара Ferrari (ФОТО)
В Украине презентовали Renault Arkana (ВИДЕО)
 ТОП-5 самых популярных б/у авто на украинском рынке
В столице пьяный водитель разбил автомобили и перекрыл дорогу (ВИДЕО)
 В Австралии в серийное производство запустили бронеавтомобиль Hawkei

Армия

Миномет 82-мм КБА-48М
Самолет истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35 Lightning II (США)
Бронетранспортер VAB (Франция)
Пулеметно-гранатометный комплекс «Блик-2»
Вся армия    >>

Персоны

Денисова

Татьяна
Бахматюк
Олег
Лукаш
Елена
Артем
Сытник
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Вагонным фарцовщикам – приготовиться!

Александр Капука о протестах на КЖРК: Мы – за стабилизацию ситуации и достижение конструктивного решения

Миллионы на болтах, или как и почему каждый украинец вскоре заплатит в карман клану бывших налоговиков


Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Россия потеряла Европу
Лилия Шевцова

Россия потеряла Европу

Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Очевидец крушения Ан-26 под Харьковом поделился новыми деталями (10205)

Американские ученые рассказали, что может спасти от заражения COVID-19 (9342)

Война дронов в Карабахе: БПЛА обстреливают противника и сами превращаются в бомбу (9303)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



кибер


help




bigmir)net TOP 100

 