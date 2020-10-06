Стало известно, когда в Украине введут обязательный техосмотр авто

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Законопроект о техосмотре автомобилей нужно согласовать с Госрегуляторслужбой

Технический осмотр автомобилей давно превратился в частный бизнес. Такое мнение выразил в интервью украинскому изданию глава Министерства инфраструктуры Украины. Он отметил, что его ведомство намерено начать продвижение проекта закона об обязательном осмотре авто в 2022 году, информирует enovosty.com/news.

Министр заявил, что законопроект обязательно будут продвигать, но перед этим нужно быть уверенным в том, что для этого есть достаточная поддержка. Сейчас проект согласовали все, кроме Госрегуляторслужбы.

Владислав Криклий подчеркнул, что это очень сложный вопрос, который всегда вызывает много обсуждений. Когда этот вопрос поднимается, всегда звучит один ответ от всех: «не в этом году». Министр заявил, что 2021 год станет последним для введения технического осмотра согласно подписанным соглашением с Европейским союзом. Это пугает, так как, по словам главы ведомства, это уже давно превратилось в частный бизнес, на который государство имеет минимальное влияние. В стране сейчас насчитывает примерно 650 таких субъектов.

Напомним, обязательный осмотр личных автомобилей в Украине отмерили ещё в 2011 году.

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