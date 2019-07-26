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Ученые рассказали, чем для мужчин может быть опасно увлечение машинами

Главная » Последние новости » Новости авто » Ученые рассказали, чем для мужчин может быть опасно увлечение машинами
 
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Ученые из Китая выяснили, что для представителей сильного пола может быть опасно увлечение автомобилями.

Китайские специалисты решили провести эксперимент на грызунах. Для этого их подвергали воздействию дизельных и бензиновых выхлопных газов. Эксперты наблюдали за уровнем возбуждения у животных, информирует enovosty.com/news.

В ходе эксперимента выяснилось, что чем дольше крысы были в такой среде, тем меньше они реагировали на половые стимулы.

Ученые подчеркнули, что те мужчины, которые часто ездят за рулем и постоянно вдыхают выхлопные газы, могут «заработать» импотенцию или другие проблемы с половой функцией. Многие из них могут потерять интерес к представительницам прекрасного пола.


Автор: Катерина Лукьянчук
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