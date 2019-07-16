Ford выпустит автомобиль, заменяющий сразу три модели этого бренда
Автоконцерн Ford вскоре представит новую модель автомобиля. Ожидается, что она придет на смену сразу трем: Mondeo, S-Max и Galaxy.
Ford решил заменить машины Mondeo, S-Max и Galaxy универсальным внедорожником. Об этом сообщает издание Autocar, ссылаясь на надежный источник, знакомый с ситуаций внутри компании, информирует enovosty.com/news.
Ожидается, что новый автомобиль будет немного напоминать внедорожник Subaru Outback.
Американский бренд планирует официально представить новинку через два года – в 2021-ом. Строить универсальный внедорожник будут на базе платформы C2. Напомним, что именно на ней возводили известный Focus.
Выпускаться новинка будет как с дизельными, так и бензиновыми моторами. Скорее всего, компания представит и гибридную версию машины с трехцилиндровым 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. На данный момент нет информации, будет ли внедорожник выпускаться в полноприводном варианте.
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Напомним также, что Ford вскоре похвастается еще одной новинкой. Ею станет кроссовер Puma. Ожидается, что в модельном ряду он займет место между EcoSport и Kuga. Продажи кроссовера должны начатья к концу текущего года.