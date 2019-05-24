Ученые обнаружили планеты, похожие на Землю

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Космический телескоп Кеплера, продолжает предоставлять ученым новые открытия спустя шесть месяцев после того, как у него кончилось топливо.

Немецкие ученые обнаружила еще 18 экзопланет размером с Землю, используя данные из выведенной из эксплуатации обсерватории. Они утверждают, что одна из них потенциально обитаема.

Чтобы сделать открытие, они использовали новый алгоритм, который более чувствителен, чем те, которые обычно используются для обнаружения экзопланет.

Ученые ищут экзопланеты, используя метод транзита: телескопы, подобно Кеплеру, ищут временные провалы в яркости далекой звезды. Это означает, что планета на орбите ненадолго затеняет свет своей звезды.

Большие планеты гораздо легче найти, потому что они создают более резкое падение яркости, когда они проходят между звездой и телескопом. Возможно, поэтому экзопланеты размером с Юпитер и Нептун кажутся более распространенными во вселенной. Около 96 процентов обнаруженных к настоящему времени экзопланет значительно больше Земли.

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Исследователи проверили свой новый алгоритм, используя данные миссии K2 , которая наблюдала за 100 тыс. звезд. Они повторно проанализировали 512 звезд, которые, как известно, уже содержат экзопланеты.

Алгоритм подтвердил наличие транзитных планет, которые были ранее обнаружены. Однако, кроме того, они обнаружили 18 новых объектов, которые раньше никогда не были замечены.

По оценкам, самая маленькая найденная экзопланета составляет около 69 процентов от размера Земли. Между тем, самая большая из них имеет в два раза больше радиуса Земли.

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Большинство обнаруженных новых планет вращаются очень близко к звездам-хозяевам. Это означает, что у многих из них температура значительно превышает 100 градусов по Цельсию. Одна из них, однако, вращается по орбите на безопасном расстоянии от своей звезды и может предложить условия, позволяющие процветать жизни.

Исследователи отметили, что может быть больше экзопланет, но их новый алгоритм не может быть обнаружен. Небольшие планеты, расположенные далеко от принимающих их звезд, могли бы занять больше времени, чтобы завершить одну полную орбиту.