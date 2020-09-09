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Трагедия в Турции: Жена погибшего от коронавируса украинца рассказала подробности

Главная » Последние новости » Здоровье » Трагедия в Турции: Жена погибшего от коронавируса украинца рассказала подробности
 
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Украинец, погибший от коронавируса, не имел проблем со здоровьем

Украинцев шокировала история украинца, который погиб на отдыхе в Турции от COVID-19. Долгожданный отпуск стал трагедией для жены и дочери, которые потеряли любящего мужа и отца, информирует enovosty.com/news.

В СМИ появились подробности этой трагедии. Оказалось, что перед отдыхом семья Ляхов с Закарпатья не делали тест на коронавирус, так как все чувствовали себя хорошо. Жена покойного украинца рассказала о том, что не было и намека на болезнь, но на четвертый день пребывания в Турции мужчине стало плохо. Вначале семья предположила, что причиной плохого самочувствия стали кондиционеры. После этого пара начала пить таблетки от гриппа, но мужчине не становилось лучше. Через три дня главе семейства стало ещё хуже, а жена потеряла вкус и перестала чувствовать запах. Тогда паре стало понятно в чём дело и они обратились к медикам в местной клинике. Тогда им сделали тест на ковид, который оказался положительным… 7 сентября украинцу стало ещё хуже и он умер в турецкой клинике от осложнений.

По словам Виктории Лях, жены погибшего туриста, несмотря на плохое самочувствие, у нее тест на коронавирус оказался отрицательным. А вот у дочери, которая чувствовала себя хорошо, обнаружили COVID-19.

Отметим, ранее сообщалось о том, что тело мужчины не могут вывезти из Турции на родину, так как страховая компания отказывается покрыть стоимость транспортировки.

Читайте: Стало известно, какие введены новые правила пребывания в Турции


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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