Новые штаммы коронавируса приводят к повторному заражению и осложнениям — ученые

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Американские врачи и ученые настаивают на необходимости соблюдать меры защиты от COVID-19, поскольку недавно обнаруженные штаммы могут быть особо опасны.

Об этом сообщает Голос Америки.

Тревогу медиков вызывают три новых штамма, которые обнаружили в Бразилии, Нью-Йорке и Калифорнии, информирует enovosty.com/news.

Мутация вируса, которую впервые обнаружили в Бразилии и назвали P.1, уже зафиксирована в шести американских штатах и ​​Японии. Эту разновидность подтвердили у многих людей, которые уже выздоровели от коронавируса, поэтому существует риск, что она может приводить к повторному заражению благодаря устойчивости к антителам.

«Другую разновидность коронавируса — B.1.526 — нашли сначала в Нью-Йорке и прилегающих штатах. Как и бразильская мутация, этот штамм, подозревают ученые, может оказаться более устойчивым к определенному курсу лечения и вакцинации», — говорится в сообщении.

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Калифорнийский штамм, который называют B.1.427 или B.1.429, по предварительным выводам, может приводить к повышенному риску серьезных осложнений или смертности. В частности, с распространением этого вида связывают сложную ситуацию в отделениях интенсивной терапии штата.

Если эти штаммы окажутся более заразными и устойчивыми к вакцинам, это может откатить назад весь прогресс в борьбе против пандемии, предостерегает директор американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний Рошель Валенски.

В то же время, указывают исследователи, несмотря на то, что новые мутации делают вакцины менее эффективными, прививки остаются чрезвычайно важным средством защиты от коронавируса.

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились свыше 117 млн человек, более 2,6 млн скончались. Выздоровели свыше 93 млн пациентов.

В Закарпатской области сложилась критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной госадминистрации со ссылкой на слова главврача областной клинической инфекционной больницы Михаила Поляка.

Во время брифинга в ОГА Поляк сообщил, что за прошедшую неделю количество заболевших выросло на 24%, каждый день выявляют в среднем по 500 новых случаев.

По словам Поляка, поступает много заболевших в возрасте 35-45 лет, среди них есть летальные случаи. Каждый день умирает по 12 пациентов, в больнице заполнены все палаты интенсивной терапии.