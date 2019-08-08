Врачи назвали группу крови долгожителей
Специалисты определили, какие болезни могут преследовать представителей той или иной группы крови. А также они вычислили ту, которая делает ее обладателя долгожителем.
В ходе эксперимента ученые выяснили:, информирует enovosty.com/news.
Те люди, которые являются носителями первой группы, болеют меньше остальных, почти на 30 процентов. У них самая мощная защита от инфекционных заболеваний. Но они чаще имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой.
У представителей второй группы часто развиваются простудные заболевания, сахарный диабет. Люди, имеющие эту группу крови, плохо реагируют на стресс.
Если у вас третья группа крови, то вы имеете больше рисков заболеть онкологическими заболеваниями. Кроме этого, чаще остальных страдаете ангиной и отитом.
Читайте: Врачи рассказали, каким должен быть рацион после 50
А вот обладатели самой редкой группы _ IV уязвимы перед различной инфекцией.