Врачи назвали группу крови долгожителей

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Специалисты определили, какие болезни могут преследовать представителей той или иной группы крови. А также они вычислили ту, которая делает ее обладателя долгожителем.

В ходе эксперимента ученые выяснили:, информирует enovosty.com/news.

Те люди, которые являются носителями первой группы, болеют меньше остальных, почти на 30 процентов. У них самая мощная защита от инфекционных заболеваний. Но они чаще имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой.

У представителей второй группы часто развиваются простудные заболевания, сахарный диабет. Люди, имеющие эту группу крови, плохо реагируют на стресс.

Если у вас третья группа крови, то вы имеете больше рисков заболеть онкологическими заболеваниями. Кроме этого, чаще остальных страдаете ангиной и отитом.

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А вот обладатели самой редкой группы _ IV уязвимы перед различной инфекцией.