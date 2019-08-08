Супрун развенчала популярный миф о раке

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Ульяна Супрун уверена, что негативные эмоции не способны спровоцировать онкологию в человеческом организме. Причиной этой коварной болезни чаще всего является наследственность и стиль жизни.

На своей странице в Facebook Ульяна Супрун обнародовала новый пост. Он посвящен раку. Чиновница остро отреагировала на статью психолога Татьяны Дугельной, которая именует обиду причиной онкологии, информирует enovosty.com/news.

Ульяну Супрун возмутило такое утверждение. По мнению и.о. министра здравоохранения, связывать рак и психосоматику нельзя. До сих пор нет ни одного научного объяснения, демонстрирующего причинно-следственную связь между эмоциями и онкологией.

Многочисленные научные исследования демонстрируют, что раковая опухоль появляется из-за мутаций вследствие влияния вируса. Из-за этого клетки начинают делиться с невероятно большой скоростью. Опухоль разрастается и дает метастазы.

Сейчас, по словам Супрун, известно более чем о 200 типах рака. Каждый из них развивается по собственному принципу и имеет свои механизмы деления. Каждая онкология уникальна и требует индивидуального подхода.

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Наиболее часто причинами рака могут выступать окружающая среда, производственные условия, образ жизни, некоторые вирусы, а также наследственность.