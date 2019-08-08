Назвали симптомы скорого инфаркта

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Ученые отмечают, что сердечному приступу сопутствуют такие симптомы. Их наличие свидетельствует о скором развитие инфаркта.

Если вы заметили, что появилась боль в грудной клетки, которая отдает в лопатки, руки и челюсть. Также может появиться паническая атака и страх смерти. Это, со слов ученых, самые опасные признаки, информирует enovosty.com/news.

Если во время занятие спортом или любой другой физической нагрузкой всегда ухудшается самочувствие. Также вы начинаете чувствовать сильный дискомфорт во время подъема по лестнице.

Если появились эти симптомы, сразу обращайтесь за помощью к кардиологу, который назначит вам ряд обследований, чтобы понять, где произошел сбой в работе сердечно-сосудистой системы.