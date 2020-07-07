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Из-за Шакирзяна Ровно снова закроют на карантин?

Главная » Последние новости » Здоровье » Из-за Шакирзяна Ровно снова закроют на карантин?
 
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Из-за популистских призывов открыть детсады город Ровно может значительно ухудшить показатели по Covid-19 и выйти на новый уровень опасности.

Об этом заявили источники близкие к Министерству здравоохранения Украины.

Несмотря на то, что опасную ситуацию с коронавирусной инфекцией в городе удалось локализовать и взять под четкий учет, заболевание продолжает уносить жизни людей в Ровно. При этом возрастного ценза для болезни не существует. По показателям соответствующих служб облгосадминистрации в Ровно и области болеют люди от 1,5 до 82 лет. Ежедневные исследования по проявлению новых случаев заболевания напоминают сообщения с фронта.

Из-за Шакирзяна Ровно снова закроют на карантин?

В то же время находятся безответственные «рупоры», которые, пользуясь общим недовольством людей через карантин, пытаются спровоцировать общественное движение о прекращении карантина в детсадах и учебных заведениях. Эти люди хотят переложить всю ответственность за конфликт между группами населения и службами реагирования — на местные власти. А самим получить лавры борцов с «безответственностью и халатностью». При этом забывая, что в Ровно едва ли не ежедневно от Covid-19 умирают люди.

Так на сайте электронных петиций за подписью Виктора Шакирзяна (возглавляет одну из местных ГО), появился призыв прекратить карантин для детей со ссылкой: «на примеры других регионов, где несмотря на каратин работали дежурные группы, дежурные садики, разрешено работать малочисленным группам».

Из-за Шакирзяна Ровно снова закроют на карантин?
На фото: В.Шакирзян проводит встречи в помещении без масок и дезинфицирующих средств.

На своей странице в ФБ Шакирзян сообщает: «Во время акции мы пообщались с представителем МОН Сальковым Виктором. Он пообещал, что министерство рекомендует областному департаменту образования рассмотреть возможность возобновления работы детских садов при условии жесткого соблюдения противоэпидемиологических мероприятий».

В то же время в инфекционном отделении Ровенской центральной городской больницы находится 10-месячный малыш, у которого обнаружили коронавирус. Об этом рассказал начальник управления здравоохранения Ровенской ОГА Олег Вивсянник.

Городской голова Владимир Хомко прокомментировал обращение:

«Ко мне в последние дни очень много обращаются по ослаблению карантина, — отметил мэр. — Я понимаю, что есть проблемы с финансами, карантин уже всем надоел. Но я отвечаю за жизнь и здоровье жителей Ровно. Поэтому есть вопросы, которые будут решены однозначно — и мой ответ категорический ».

Таким образом в Ровенской области сейчас зарегистрировано около 4 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из-за осложнений, вызванных COVID-19, в области уже 75 летальных случаев. Сегодня, к сожалению, умерло еще 3 человека. Это 65-летняя жительница Березного и двое ровенчан — 83 и 88 лет — сообщает «Радио Трек».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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