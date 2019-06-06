Ученые сообщили, как интернет влияет на мозг

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Сегодня современному человеку тяжело представить свою жизнь без гаджетов и интернета. Они стали неотъемлемой частью нас. Ученые во всем мире изучают их воздействия на наш мозг и когнитивные функции.

Международная группа экспертов решила провести исследование, чтобы изучить воздействия интернета на наш мозг, информирует enovosty.com/news.

Британские ученые вместе со своими коллегами из Австралии выяснили, что глобальная сеть действительно влияет на мозг и центральную нервную систему.

Они доказали, что у человека со временем начинаются проблемы с концентрацией внимания. Виной этому — многозадачность, которая связана очень тесно с пребыванием в сети. Люди замечают, что и память становится хуже, так как на них постоянно обрушивается огромный поток ненужной информации.

Чтобы избежать таких проблем, постарайтесь меньше проводить время в интернете.

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