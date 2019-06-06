Ученые подсчитали, сколько микропластика ежегодно попадает в организм человека

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Ежегодно человек съедает и вдыхает приблизительно 100 тыс. частиц опасного микропластика.

Ученые решили выяснить сколько микропластика попадает в наши организмы. Свои выводы они обнародовали в издании Environmental Science and Technology, информирует enovosty.com/news.

Специалисты анализировали 26 исследований, посвященных измерению количества микропластика в организмах разных животных, сахаре, соли, воде, пиве, а также в воздухе. Ученые подсчитали количество частиц, которые человек в среднем съедает за год. Во время исчисления были использованы рекомендации властей США по питанию.

В Environmental Science and Technology сказано, что взрослый человек съедает 50 тыс. частиц микропластика каждый год. Ребенок потребляет опасное вещество немного меньше – 40 тыс. в год. Также установлено, что приблизительно 50 тыс. частиц микропластика мы вдыхаем ежегодно.

Ученые сообщили, что во время анализа упустили некоторые продукты питания, поэтому количество употребляемого опасного вещества может быть и больше обозначенного. Некоторая еда была упущена, потому что на данный момент не все продукты и напитки проанализированы на предмет загрязнения микропластиком.

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