РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Исторические фотографии в цвете

Все фото »

Здоровье

06.06.2019 г.
22:30Утверждены новые стандарты лечения ВИЧ
22:00ТОП-3 нетипичных симптома серьезных болезней
17:28Ученые подсчитали, сколько микропластика ежегодно попадает в организм человека
15:40Определен основной признак нехватки витамина С в организме
12:30Ученые сообщили, как интернет влияет на мозг
05.06.2019 г.
22:30Популярный напиток оказался смертельно опасным
14:16Врачи бьют тревогу: В Украине зафиксированы случаи заболевания ботулизмом
Все здоровье

Аналитика

06.06.2019

Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва

Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва
Суд вынес приговор исполнителям убийства активистки Гандзюк, Рада провалила кадровые предложения президента Зеленского, а Папа Римский изменил текст ...
05.06.2019

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сутки на Донбассе оказались трагическими для украинцев, в Европе одобрили продление антироссийских санкций, а в Минске готовят новое перемирие, - такими ...
05.06.2019

Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?

Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?
Украина может претендовать на подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) не ранее окончания избирательного процесса, ...

Последние новости

06.06.2019 г.
22:30 Утверждены новые стандарты лечения ВИЧ
22:00 ТОП-3 нетипичных симптома серьезных болезней
21:20 Папа Римский внес изменения в текст молитвы "Отче наш"
20:58 США обвинили Россию в активном использовании студентов для шпионажа
20:42 The Washington Times: Трамп и Макрон будут противостоять попыткам Ирана продолжать развитие ядерной программы
20:40 Скончался известный актер СССР
20:18 Алексей Дорошенко рассказал о влиянии повышения цен на алкоголь на бюджет страны
20:01 На крупных трассах Украины появятся обязательные разрывы дорожного ограждения
19:48 Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault из-за неодобрения Nissan
19:30 На Киевщине откопали дом гончара времен Киевской Руси (ФОТО)
19:12 MH-17 как демонстрация некомпетентности ГРУ, - Злой Одессит
18:55 Он умный и решительно настроен, - сенатор США Портман о Зеленском
18:25 "Назад в будущее": Россия выходит из кризиса с новым Госпланом и 900 фортепиано
18:01 Коломойский и Суркисы отстояли свою правоту против НАБУ в Конституционном суде
17:50 Контрразведка СБУ разоблачила деятельность агента ФСБ
17:28 Ученые подсчитали, сколько микропластика ежегодно попадает в организм человека
17:24 На Донбассе инспекционная группа проводит контроль качества разминирования территорий (ФОТО)
17:09 Германия хочет создать собственное гиперзвуковое оружие
16:54 В столице массовое "минирование" гипермаркетов, детсадов и больниц: идет проверка
16:29 13-летняя дочь Анджелины Джоли принимает лекарства для смены пола, - СМИ
16:24 В Нацбанке сохранили текущий размер учетной ставки и объяснили девальвацию гривны
16:17 Демократичный шопинг в киевском Караване: ТРЦ переформатируют в аутлет
15:53 В Украине повысятся цены на алкоголь
15:40 Определен основной признак нехватки витамина С в организме
15:11 Как китайские амбиции в Арктике "потеснят" Россию, - Злой Одессит
14:59 Правительство поставило точку в дискуссии о дате введения рынка электроэнергии, - Юрий Корольчук
14:50 "Метинвест" предупредил о возможных провокациях против компании
14:01 Из-за сериала «Чернобыль» в зону отчуждения массово ринулись иностранные туристы
13:56 Сотрудник больницы, виновный в убийстве 85 пациентов, получил второй пожизненный срок
13:32 Папа Римский внес правки в текст молитвы «Отче наш»
13:13 "Вынужден огорчить экс-президента": Известный журналист ответил на предложение Кучмы
13:09 СМИ: Сколько денег у Путина?
12:53 Кремль слишком рано обрадовался: Журналист разложил ситуацию по полочкам
12:50 Дети и убийцы: Портников о маньяках в РФ, которым никогда не приснятся убитые ими малыши
12:30 Ученые сообщили, как интернет влияет на мозг
12:28 Почему бедные: украинцы уклоняются от налогов и ничего не знают о деньгах
12:06 У Александра Усика отобрали еще один чемпионский титул
12:00 В торговой воне США и КНР проигравший уже определился. "Злой одессит" пояснил почему
11:58 Дефолт как лекарство: в правильной пропорции лечит, в неправильной - убивает, - Алексей Кущ
11:57 Сегодня православные христиане отмечают Вознесение Господне: история и традиции праздника
11:51 Избирательный кодекс в Украине: поддержат ли депутаты законопроект
11:39 Украинский банк получит миллионы от ЕБРР
11:33 Туск сообщил о первой поездке Зеленского в Брюссель
11:32 На "Азовстали" выводят из эксплуатации доменную печь №5
11:08 Украинцам придется заплатить за посылки. Когда ждать перемен и что важно знать
11:03 Ford из-за Brexit закрывает свой завод в Британии
10:46 Убийство ребенка под Киевом: Стало известно, почему не потребовали экспертиз на алкоголь и порох
10:45 Дело "Межигорья": В чем подозревают Виктора Ющенко?
10:44 В Раде приняли знаковое решение
10:35 Зеленский просил у Трампа новые вооружения
10:24 Зеленский озвучил условия вступления Украины в НАТО
10:21 Большие возможности и много оружия: Важные новости для Украины от Вашингтона
10:00 Решили "играть в долгую": Эксперт сказал, какое наказание грозит копам, убившим мальчика
09:53 На юге Украины будут проблемы с яблоками и черешней
09:50 В Киеве женщина провела неделю в квартире с мертвым сыном (ВИДЕО)
09:35 120 ПКР “Нептун”: много или мало, чтобы отправить на дно Черноморский флот РФ, - "Злой одессит"
09:17 Москва прокомментировала встречу Путина с Зеленским
08:56 В Украине начали существенно меньше экономить на субсидиях
08:52 "Пять серий не хватит": В РФ предложили мощные идеи для создателей сериала "Чернобыль"
08:49 У Филарета отметились громким заявлением о поместном соборе и ликвидации УПЦ (КП)
Все новости »

ТОП-3 нетипичных симптома серьезных болезней

Главная » Последние новости » Здоровье » ТОП-3 нетипичных симптома серьезных болезней
 
Печать Отправить на почту

 

 

По мнению ученых симптомы некоторых заболеваний нервной системы, а также сахарного диабета, могут проявляться нетипично для этих диагнозов. Но, если обратить на это внимание и вовремя обратиться к врачу, можно избежать осложнений.

Бессонница, информирует enovosty.com/news.

Каждый человек, хоть раз в жизни сталкивался с таким состояние, как бессонница. Если же бессонница мучит регулярно, уровень гормонов стресса в организме значительно повышается, что значительно ухудшает способности организма самовосстанавливаться.

Снижение мелкой моторики

Если у человека внезапно начали трястись руки мелкой дрожью, появились трудности при работе с мелкими предметами или изменился почерк – все это должно насторожить. Такие симптомы могут свидетельствовать о нейроденегеративных заболеваниях, а также болезнях, поражающих нервы и суставы.

Читайте: Назвали самые коварные болезни, которые диагностируют, когда уже поздно

Учащенное мочеиспускание

При развитии сахарного диабета может наблюдаться учащенное мочеиспускание. Это связано с тем, что почки пытаются помочь снизить уровень сахара в крови, работая более усиленно.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 591

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Зеленский рассказал о судьбе нынешних министров
Это опасная ловушка: Каким видит диалог Украины и РФ Святослав Вакарчук
Усиливать и помогать: Вакарчук будет контролировать Зеленского
Зеленский рассказал о судьбе нынешних министров"Это опасная ловушка": Каким видит диалог Украины и РФ Святослав Вакарчук"Усиливать и помогать": Вакарчук будет контролировать Зеленского
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва
Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?
Владимир Стельмах: Экономика нуждается в антиимпортной индустриализации и снижении кредитных ставок
Итоги дня: Дебют Зеленского, модный приговор Трампа и странные нюансы вокруг убийства мальчика под Киевом
Ахметова заводят в «Центрэнерго»
Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге
Выборы в Европарламент: «правого потопа» не случилось, но многих основательно «залило»!
Итоги дня: Прыжок "зеленого", "чистка" в руководстве СБУ и новый состав СНБО
Итоги дня: Катастрофа вертолета ВСУ, недоотставка Гройсмана и "развязанные руки" НАБУ
Все статьи


Читайте также

Названы опасные симптомы, сигнализирующие о серьезных нарушениях в организме
 Назвали самые коварные болезни, которые диагностируют, когда уже поздно
Названы основные симптомы развития опухоли мозга
 Назвали самый полезный продукт от страшной болезни
Назвали новые симптомы, указывающие на рак
 Назвали болезнь, от которой защищает грудное молоко
Мир отмечает Всемирный день борьбы с эпилепсией: мифы о болезни и как помочь правильно
 Назвали первые симптомы подагры

Армия

Танк Т-90 «Владимир»
Пистолет «Форт-12»
Радиолокационная станция AN/TPS-59 (США)
Самолет Ан-132
Вся армия    >>

Персоны

Ринат
АХМЕТОВ
Сергей
ТАРУТА
Игорь
ГУМЕНЮК
Оксана
СЫРОЕД
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника

Наручные часы Balmain от магазина Злато




Зе против Пу


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 