ТОП-3 нетипичных симптома серьезных болезней

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По мнению ученых симптомы некоторых заболеваний нервной системы, а также сахарного диабета, могут проявляться нетипично для этих диагнозов. Но, если обратить на это внимание и вовремя обратиться к врачу, можно избежать осложнений.

Бессонница, информирует enovosty.com/news.

Каждый человек, хоть раз в жизни сталкивался с таким состояние, как бессонница. Если же бессонница мучит регулярно, уровень гормонов стресса в организме значительно повышается, что значительно ухудшает способности организма самовосстанавливаться.

Снижение мелкой моторики

Если у человека внезапно начали трястись руки мелкой дрожью, появились трудности при работе с мелкими предметами или изменился почерк – все это должно насторожить. Такие симптомы могут свидетельствовать о нейроденегеративных заболеваниях, а также болезнях, поражающих нервы и суставы.

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Учащенное мочеиспускание

При развитии сахарного диабета может наблюдаться учащенное мочеиспускание. Это связано с тем, что почки пытаются помочь снизить уровень сахара в крови, работая более усиленно.