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Определен основной признак нехватки витамина С в организме

Главная » Последние новости » Здоровье » Определен основной признак нехватки витамина С в организме
 
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Недостаток аскорбиновой кислоты можно заметить по состоянию лица. Именно увядшая кожа чаще всего является признаком дефицита витамина С.

Медики считают, что игнорировать состояние кожи не нужно. Очень часто именно она является сигналом неприятных процессов в теле, информирует enovosty.com/news.

Витамин С очень сильно влияет на внешность. При хорошем уровне этого элемента кожа человека гладкая и свежая. Она имеет здоровый цвет и выглядит чистой.

Потускнение, увядание, появление раздражений – частый симптом недостатка витамина С. Помимо прочего, в случае дефицита у человека могут очень долго не сходить синяки и продолжительное время не заживать ссадины.

Чтобы в организме было достаточно витамина С, а кожа светилась здоровьем, необходимо употреблять в пищу больше цитрусовых, киви, смородины и шиповника. Также избежать дефицита помогут лук, помидоры, капуста и даже картошка. Есть витамин С и в пище животного происхождения: в печени и почках.

Читайте: Врач развенчала миф о профилактике ОРВИ с помощью витамина С

Справка. Издание Medical News Today обнародовало научную статью, посвященную связи возникновения геморрагического инсульта и дефицита витамина С. Оказалось, что у 59% заболевших выявили нехватку данного элемента.


Автор: Катерина Лукьянчук
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