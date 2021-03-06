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Степанов должен остаться на своём посту и нести ответственность за вакцинацию, — Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Степанов должен остаться на своём посту и нести ответственность за вакцинацию, - Верещук (ВИДЕО)
 
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Народный депутат фракции «Слуга народа» Ирина Верещук, в кулуарах Верховной Рады рассказала, почему считает необходимым оставить Максима Степанова на посту Министра здравоохранения Украины.

Об этом сообщает собкор «Экономических новостей» в Верховной Раде Украины, информирует enovosty.com/news.

Верещук отметила, что во фракции «Слуга нарда» многие депутаты выступают за отставку министра Степанова, поскольку не удовлетворены его работой и той компанией по вакцинации населения, которая стартовала в стране.

По мнению нардепа, отставка министра здравоохранения в период активной фазы вакцинации — не самое лучшее решение, поскольку с приходим нового министра, не стоит ждать быстрых позитивных изменений, а результат, в виде формирования имунной прослойки населения, необходим в ближайшие месяцы.

Кроме того, Верещук убеждена, что надо дать возможность Степанову закончить начатый процесс вакцинации и в последствии требовать у него отчёт по результатам работы.

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Нардеп подчеркнула, что несмотря на недостаточные объёмы вакцинации и недоверие граждан к вакцине, власти и лидерам мнений необходимо на собственном примере демонстрировать необходимость вакцинации, как единственно доступного метода борьбы с пандемией.

«Лидерам мнений необходимо на своём примере показывать, что они не боятся и доверяют этой вакцине, популяризовать и делать все возможное каждому на своём месте. А Степанов должен оставаться на своей должности и нести полную ответственность за все, что происходит», — подытожила Ирина Верещук.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 17

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