Людям, переболевшим COVID-19, нельзя резко возвращаться к физическим нагрузкам — исследование

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Здоровье

06.03.2021 г.
10:56Польские пограничники не пустили автобус из Украины из-за инфицированного COVID-19 пассажира
09:34Людям, переболевшим COVID-19, нельзя резко возвращаться к физическим нагрузкам - исследование
05.03.2021 г.
14:45Гориллы в зоопарке Сан-Диего были вакцинированы раньше украинцев, - Гончаренко (ВИДЕО)
14:24"Вакцинуем всех!": Степанов рассказал об этапах программы национальной вакцинации
14:15Побочный эффект от вакцины Covishield в пределах статистики, - Радуцкий (ВИДЕО)
13:33Степанов является главным "коронавирусным коллаборантом" в Украине, - Железняк (ВИДЕО)
08:43COVID-19 поразил экипаж военных кораблей ВМС США, - Fox News
Все здоровье

Аналитика

05.03.2021

Проблемы глобальной экономики: спекулятивное повышение цен без реального экономического роста

Проблемы глобальной экономики: спекулятивное повышение цен без реального экономического роста
Несмотря на падение экономик большинства развитых стран мира в 2020 году, в связи с накоплением огромной массы обесценивающихся денег в финансовой системе ...
02.03.2021

Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский

Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский
На протяжении всей своей истории Израиль развивался в чрезвычайно тяжелых геополитических условиях. Это вынудило страну разработать уникальные модели ...
01.03.2021

Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и "бомбы" СНБО

Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и бомбы СНБО
В Украине с опозданием началась массовая вакцинация, СНБО ввели санкции против телеканалов Медведчука, а суд приговорил Стерненко к семи годам лишения ...

Последние новости

06.03.2021 г.
10:56 Польские пограничники не пустили автобус из Украины из-за инфицированного COVID-19 пассажира
10:48 Зеленский, Порошенко и Бойко: за кого готовы проголосовать украинцы на президентских выборах - соцопрос
10:38 Если бы Майдан потерпел поражение, Россия не стала бы вторгаться в Крым и на Донбасс - Павел Казарин
10:29 Врач объяснил почему после вакцинации от COVID-19 нужно носить маску
10:19 Украинское зерно продают через схемы "черного экспорта" - министр агрополитики Лещенко
10:12 В ДТП с участием автомобиля патрульной полиции погиб человек
05.03.2021 г.
23:23 США и Великобритания готовят новый удар по РФ – Bloomberg
23:10 На спутниковых фотографиях зафиксирована активность на ядерном объекте КНДР - Fox News
22:38 Кравчук назвал ключевые проблемы в переговорах по Донбассу
21:59 Польша настаивает, что "Северный поток-2" опасен для Европы, - Данилов
21:18 Великобритания спроектирует ракеты для украинских катеров
20:38 Европа озадачена выбором вакцины от COVID-19, - Associated Press
20:25 В Украине вступили в силу изменения в ПДД
19:58 Украина вернула кремлевского политзаключенного
19:46 Топ-10 самых интересных концептов будущих авто
19:19 Президент Еврокомиссии призывает ускорить процесс разработки паспортов вакцинации, - Reuters
18:49 Россия ведет международную "дипломатически прививочную игру", - СНБО
18:30 Путин и хорьки: Ёлкин нарисовал новую карикатуру про фобии главы Кремля
18:28 В Эстонии стартовали учения НАТО
18:20 Порошенко призвал Президента Зеленского публично откреститься от Коломойского
17:25 Ермак сделал заявление по интеграции Украины в НАТО
17:09 В Украину вернулась зима: Прикарпатье замело снегом (ВИДЕО)
16:48 Во Львове депутаты горсовета создали хор
16:09 Илон Маск готов запустить украинский спутник за $1 миллион (ВИДЕО)
15:55 Оксана Марченко выпустила первый фильм своего авторского проекта "Паломница"
15:29 США ввели санкции против олигарха Коломойского и его семьи
14:45 Гориллы в зоопарке Сан-Диего были вакцинированы раньше украинцев, - Гончаренко (ВИДЕО)
14:24 "Вакцинуем всех!": Степанов рассказал об этапах программы национальной вакцинации
14:20 "Расследование будет смотреть весь мир": Арьев призвал Раду немедленно создать ВСК по «вагнеровцам»
14:15 Побочный эффект от вакцины Covishield в пределах статистики, - Радуцкий (ВИДЕО)
13:33 Степанов является главным "коронавирусным коллаборантом" в Украине, - Железняк (ВИДЕО)
13:08 Кабмин Шмыгаля - филиал Офиса Президента, - Бойко дал оценку году работы Правительства (ВИДЕО)
12:39 Украинская власть не выполнила главное требование МВФ - не делать глупости, - Железняк (ВИДЕО)
12:05 Цены на нефть выросли на новостях от ОПЕК+
11:42 Украина финализирует процесс подписания соглашения о ЗСТ с Турцией. Шмыгаль поделился планами
11:11 Стало известно, сколько прививок от COVID сделали во всем мире
10:18 Аналитики поделились прогнозом мирового урожая зерна в 2021 году
10:00 Британские ученые рассказали, для кого вакцина от COVID окажется эффективнее
09:53 Байден хотел нанести два авиаудара в Сирии. Помешали женщина и дети, – The Washington Post
09:12 Названы четыре украинские области, близкие к красной зоне
09:07 К Земле приблизится "Бог хаоса". В чём его загадка и опасность для планеты?
08:59 Немецкие банки отказались обслуживать счета российских пропагандистов
08:55 В Аргентине мэр привился "Спутником" с портретом Путина в руках (ФОТО)
08:48 Вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала, от чего зависит будущее Украины в НАТО
08:20 Итальянские ученые обнаружили еще один неприятный симптом Covid-19
07:20 ТОП-10 самых долговечных автомобилей
07:03 В Украине зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса, - ведущий инфекционист Минздрава
04.03.2021 г.
23:15 Минобразования будет следить за выпускниками вузов. В Украине запускают специальную программу
23:06 Страны ОПЕК+ оставили уровень добычи нефти на прежнем уровне, - Associated Press
23:01 Украинских водителей могут обязать снова сдавать на права
22:58 В столице у маршрутки на ходу отлетело колесо
22:00 Компания Hyundai показала свой самый дешевый кроссовер (ФОТО)
Все новости »

Людям, переболевшим COVID-19, нельзя резко возвращаться к физическим нагрузкам — исследование

Главная » Последние новости » Здоровье » Людям, переболевшим COVID-19, нельзя резко возвращаться к физическим нагрузкам - исследование
 
Печать Отправить на почту

 

 

В научном исследовании у переболевших COVID-19 была проведена оценка толерантности к физической нагрузке через 1 месяц после выписки из стационара.

Все тесты проводились в одной и той же комнате с присутствием только исследователя и пациента. Тест выполняется на стуле стандартной высоты (46 см) без подлокотников у стены; один и тот же стул использовался для всех участников. Участникам нельзя было помогать себе руками для вставания со стула. Нужно было выполнить как можно больше циклов «сесть на стул – встать со стула» за 60 секунд в произвольном темпе. Модифицированная шкала Борга (0–10) использовалась для измерения одышки и утомляемости непосредственно до и после проведения теста. Регистрацию насыщения крови кислородом (сатурация, SpO2) и частоту сердечных сокращений (ЧСС) определяли пальцевым пульсоксиметром. Уровень снижения сатурации на 4% считался клинически значимым, информирует enovosty.com/news.

Было протестировано 60 пациентов возрастом от 40 до 60 лет. Десять участников выбыли из исследования сразу: семь из-за ограниченной подвижности и три из-за гемодинамической нестабильности. Таким образом, только восемьдесят три процента пациентов смогли пройти тест. Из 50 оставшихся участников у 32% наблюдалось снижение SpО2 более чем на 4% и одышка. Причем, у части из них наблюдалось снижение насыщения крови кислородом на 16% (и даже ниже 90%) с соответствующей одышкой.

При этом не было никакой связи между количеством повторений нагрузочных циклов со степенью десатурации или одышки. Не было обнаружено и взаимосвязи между падением сатурации и одышки со степенью тяжести перенесенной ковидной пневмонии.

Профессор из Украины Александр Кухарчук, который возглавляет на данный момент клинику в Индии, написал о том, какие выводы можно сделать из этого исследования:

Читайте: Власти Китая отказались предоставить ВОЗ данные о первых заболевших СOVID-19 в Ухани

Первый – не спешите возвращаться к прежнему уровню физической нагрузки. Это нужно делать постепенно и дозировано.

Второй – используйте этот простой тест для определения собственной толерантности к физической нагрузке.

Третий – если падение сатурации после этого теста (а темп «встать — сесть» выбирает сам исследуемый) превышает 4%, то вам нужна медикаментозная поддержка для борьбы с гипоксией (кислородное голодание тканей).

Читайте: На итальянском острове запретили заражаться и болеть коронавирусом


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
ТЕГИ:
Посещений: 213

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Проблемы глобальной экономики: спекулятивное повышение цен без реального экономического роста
Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский
Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и "бомбы" СНБО
Законопроект "О системе общественного здоровья": будут ли насильно вакцинировать украинцев
Пенсионная реформа в Украине: когда начинать копить на старость
Кадровая близорукость премьера и цена ошибки
Новое налоговое законодательство: тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов
МВФ оставил Украину без очередного транша: причины
Вендетта Витренко и звонок Байдена: можно ли уволить Коболева из «Нафтогаза»?
Welcome to Biden-world! Внешнеполитические планы Байдена
Все статьи





Читайте также

Врач объяснил почему после вакцинации от COVID-19 нужно носить маску
 Власти Китая отказались предоставить ВОЗ данные о первых заболевших СOVID-19 в Ухани
На итальянском острове запретили заражаться и болеть коронавирусом
 Израиль первым в мире выйдет из эпидемии СOVID-19 - Нетаньяху
Не старики: Стало известно, кто наиболее уязвим к вирусу-мутанту
 В Украине растет число больных COVID-19 - Степанов
Ученый-вирусолог назвал самых опасных переносчиков COVID-19
 Степанов назвал цену вакцины от коронавируса в Украине

Армия

Танк Т-80УД
Винтовка М14 (США)
Снайперская винтовка калибра 7.62-мм ВМ2 МП-УОС
Боевой дистанционно управляемый многофункциональный комплекс «Пиранья»
Вся армия    >>

Персоны

Бойко
Юрий
Ермаков
Евгений
Бондарева

Наталья
Бальцерович
Лешек
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

В.Нестеренко: «За украденные у меня $6 миллионов Вилкул и Романенко могут оплатить любую клевету на любой информационной помойке»

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез: Сергей Ёлкин показал, как выглядит модная соцсеть диктаторов (9097)

Курьез: пес притворился хромым, чтобы поддержать хозяина (ВИДЕО) (9060)

Япония спустила на воду фрегат нового поколения (ФОТО) (8809)







работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Колесом по бездорожью

help




bigmir)net TOP 100

 