Людям, переболевшим COVID-19, нельзя резко возвращаться к физическим нагрузкам — исследование

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В научном исследовании у переболевших COVID-19 была проведена оценка толерантности к физической нагрузке через 1 месяц после выписки из стационара.

Все тесты проводились в одной и той же комнате с присутствием только исследователя и пациента. Тест выполняется на стуле стандартной высоты (46 см) без подлокотников у стены; один и тот же стул использовался для всех участников. Участникам нельзя было помогать себе руками для вставания со стула. Нужно было выполнить как можно больше циклов «сесть на стул – встать со стула» за 60 секунд в произвольном темпе. Модифицированная шкала Борга (0–10) использовалась для измерения одышки и утомляемости непосредственно до и после проведения теста. Регистрацию насыщения крови кислородом (сатурация, SpO2) и частоту сердечных сокращений (ЧСС) определяли пальцевым пульсоксиметром. Уровень снижения сатурации на 4% считался клинически значимым, информирует enovosty.com/news.

Было протестировано 60 пациентов возрастом от 40 до 60 лет. Десять участников выбыли из исследования сразу: семь из-за ограниченной подвижности и три из-за гемодинамической нестабильности. Таким образом, только восемьдесят три процента пациентов смогли пройти тест. Из 50 оставшихся участников у 32% наблюдалось снижение SpО2 более чем на 4% и одышка. Причем, у части из них наблюдалось снижение насыщения крови кислородом на 16% (и даже ниже 90%) с соответствующей одышкой.

При этом не было никакой связи между количеством повторений нагрузочных циклов со степенью десатурации или одышки. Не было обнаружено и взаимосвязи между падением сатурации и одышки со степенью тяжести перенесенной ковидной пневмонии.

Профессор из Украины Александр Кухарчук, который возглавляет на данный момент клинику в Индии, написал о том, какие выводы можно сделать из этого исследования:

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Первый – не спешите возвращаться к прежнему уровню физической нагрузки. Это нужно делать постепенно и дозировано.

Второй – используйте этот простой тест для определения собственной толерантности к физической нагрузке.

Третий – если падение сатурации после этого теста (а темп «встать — сесть» выбирает сам исследуемый) превышает 4%, то вам нужна медикаментозная поддержка для борьбы с гипоксией (кислородное голодание тканей).

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