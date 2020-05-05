Высыпания на теле: Еще один явный симптом коронавирусной инфекции, — исследование

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Появление различных видов высыпания на теле, является новым симптомом, о котором заявила исследовательская группа медиков из Испании. Врачи обратили внимание на эту нехарактерную особенность у ряда пациентов с COVID -19.

Так, руководитель исследовательской группы врачей Гарсия-Довал рассказал телеканалу BBC о новом симптоме, который характеризуется различными видами кожных высыпаний, которые появляются на теле пациентов уже после появления первых респираторных симптомов. , информирует enovosty.com/news.

В исследовании приняли участие 375 человек. Все они на момент появления высыпаний находились в больнице и уже имели характерную для коронавируса симптоматику.

Согласно данным исследовательской группы, высыпания могут быть абсолютно разными. Но чаще всего встречаются макулопапулезные высыпания, которые можно наблюдать при таком заболевании как корь.

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Врач отмечает, что обнаружение подобного симптома не поможет своевременной диагностике, поскольку высыпания на теле, это не первичный симптом. Но вместе с тем, это поможет лучше понять вирус и его влияние на человеческий организм.

Ученым предстоит выяснить, почему у определенной группы пациентов появляется подобный симптом, а у других не наблюдается подобных высыпаний.