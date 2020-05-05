Вторую волну COVID-19 в Украине ожидают осенью: Эпидемиологи прогнозируют, что она будет тяжелее чем нынешняя

Главная » Последние новости » Здоровье » Вторую волну COVID-19 в Украине ожидают осенью: Эпидемиологи прогнозируют, что она будет тяжелее чем нынешняя Вторую волну COVID-19 в Украине ожидают осенью: Эпидемиологи прогнозируют, что она будет тяжелее чем нынешняя

Закрыть Отправить

Коронавирус никуда не исчезнет и уже к осени украинцев ждет вторая волна эпидемии, которая может быть в разы сложнее, нежели первая волна, которую переживает страна сегодня, прогнозирует известный эпидемиолог Ольга Голубовская.

Ольга Голубовская утверждает, что подобный прогноз базируется прежде всего на опыте прошлых эпидемий, таких вирусных инфекций как: испанский грипп, а также серотип вируса А, так называемый, «свиной грипп» H1N1, информирует enovosty.com/news.

Правда, эпидемиолог отмечает, что коронавирусная инфекция отличается от ранее упомянутых заболеваний, поэтому не исключено, что осенью вирус поведет себя менее агрессивно. Однако, готовиться к возможной вспышке инфекции с приходом осени необходимо уже сейчас, — полагает врач.

По мнению Голубовскай, после прохождения второй волны вирус не исчезнет, а просто перестанет быть столь агрессивным/ Также возможна его дальнейшая циркуляция уже как обычного вируса гриппа.

Читайте: В Испании растет число заболевших COVID-19

Врач полагает, что пока сохраняется угроза инфицирования для населения, поскольку еще не сформирован коллективный иммунитет. Вирусолог предполагает, что скорее всего, количество инфицированных граждан в стране и тех, кто уже перенес болезнь существенно больше, чем это демонстрирует официальная статистика МОЗ.