В Нидерландах ученые создали лекарство с антителами, которым удалось победить коронавирус и атипичную пневмонию

Главная » Последние новости » Здоровье » В Нидерландах ученые создали лекарство с антителами, которым удалось победить коронавирус и атипичную пневмонию В Нидерландах ученые создали лекарство с антителами, которым удалось победить коронавирус и атипичную пневмонию

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Ученые Утрехтского университета создали антитела, которые могут нейтрализовать не только COVID -19, но и эффективны в борьбе с коронавирусом SARS-CoV, который вызывает атипическую пневмонию, а также острый респираторный синдром.

Ученым удалось синтезировать белки, которые похожи на те, что вырабатывает человеческий организм в борьбе с коронавирусом. Именно эти антитела воздействуют на белок в форме короны, благодаря которому вирус беспрепятственно проникает в клетки человека, информирует enovosty.com/news.

Результаты исследований продемонстрировали эффективность данного белка не только в борьбе с коронавирусом нового типа, но и с SARS-CoV коронавирусом, который вызвал вспышку острого респираторного синдрома в 2002 году.

Результаты сенсационного исследования были опубликованы в научном издании Nature Communication. Впереди тестирование лекарства с новыми антителами на животных, затем этап тестирования на людях.

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Если все этапы клинических испытаний продемонстрируют хороший результат, у человечества появится шанс не только лечить коронавирусную инфекцию, но и предотвращать возможность заражения.