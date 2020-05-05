Китай либо некомпетентен в предотвращении распространения Covid-19, либо сделал это по определенной причине, — Дональд Трамп

Главная » Последние новости » Здоровье » Китай либо некомпетентен в предотвращении распространения Covid-19, либо сделал это по определенной причине, - Дональд Трамп Китай либо некомпетентен в предотвращении распространения Covid-19, либо сделал это по определенной причине, - Дональд Трамп

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На Америку приходится самое большое количество случаев COVID-19 и смертельных случаев в мире. Во всем мире 247 000 человек умерли, и 3,5 миллиона дали положительный результат.

Президент Дональд Трамп, которого подвергли жесткой критике за то, как он справляется с кризисом коронавируса в США, заявил, что китайское правительство было либо некомпетентным в предотвращении распространения смертельного вируса по всему миру, либо делало это по какой-то причине. Более 68 000 американцев умерли от коронавируса за последние три месяца, и более 1,1 миллиона человек дали положительный результат. На Америку приходится самое большое количество случаев инфекций и смертельных случаев в мире. Во всем мире 247 000 человек умерли, и 3,5 миллиона дали положительный результат, информирует enovosty.com/news.

«Это (коронавирус) — ужасная вещь, которая произошла с нашей страной. Это пришло из Китая. Это должно было быть остановлено. Это могло быть остановлено прямо на месте», — сказал Трамп. «Они решили не делать этого, или что-то произошло. Либо была некомпетентность, либо по какой-то причине они этого не делали. И нам нужно выяснить, что это за причина», — сказал он.

Трамп сказал, что если бы он не принял никаких мер, погибло бы более двух миллионов американцев. Теперь число погибших может составлять от 75 000 до 100 000 человек. «Это ужасная вещь. Мы не должны терять ни одного человека из-за этого. Это должно было быть остановлено в Китае», — сказал он. «Этот вирус не должен был распространяться по всему миру. Они должны были потушить это. Они должны были позволить нам и другим людям в других странах прийти и потушить эту вспышку. Потому что люди знали, что происходит», — сказал он.

Китайцы, по его словам, знали, что у них есть проблема. «Я думаю, что они были смущены этой проблемой, очень смущены», — сказал он.

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В отличие от последних нескольких дней, Трамп воздержался от однозначного ответа, хочет ли он ввести для Китая дополнительные пошлины в качестве наказания за вирус.

После прихода к власти Трамп заявил, что его администрация ввела огромные пошлины на импорт китайских товаров. В результате этого Китай платит миллиарды долларов по импортным пошлинам в США. Налоги, как минимум, являются величайшим инструментом ведения переговоров, который разработала его администрация, заявил Трамп.

Источник: Financialexpress

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