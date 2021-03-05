Степанов является главным «коронавирусным коллаборантом» в Украине, — Железняк (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Степанов является главным "коронавирусным коллаборантом" в Украине, - Железняк (ВИДЕО) Степанов является главным "коронавирусным коллаборантом" в Украине, - Железняк (ВИДЕО)

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Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк убеждён, что после сегодняшнего отчёта министра здравоохранения Степанова в Верховной Раде, посвящённого старту вакцинации в Украине, он утвердился во мнении о необходимости отставки Главы МОЗ.

«Я не услышал от министра даже планов, каким образом он хочет вакцинировать всех граждан. При том, что у министра совершенно не сходится арифметика. Я ответом не удовлетворён и полагаю, что очень правильно, символично и честно по отношению к нашим гражданам, было бы вынести вопрос об отставке господина Степанова после такого отчёта о вакцинации», — отметил нардепа, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, Железняк призвал всех граждан не игнорировать вакцинацию и привиться той вакциной, которая есть в наличии, поскольку, по его мнению, это единственный доступный способ избежать тяжелого течения болезни и летальных исходов.

На вопрос журналистов о побочных эффектах у некоторых граждан, Железняк ответил, что не владеет подобной информацией и обсуждать побочные эффекты можно будет только после анализа и заключения специалистов.

Напомним, сегодня 5 марта 2021 Верховная Рада на утреннем заседании заслушала отчёт Министра здравоохранения Степанова о старте вакцинации от COVID-19, а во время часа вопросов к Правительству, нардепы смогли поставить интересующие их вопросы главе МОЗ.

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