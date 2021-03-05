Побочный эффект от вакцины Covishield в пределах статистики, — Радуцкий (ВИДЕО)

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Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, Михаил Радуцкий рассказал, почему не стоит бояться побочных явлений от прививки Covishield, а также подходит ли данная вакцина для предотвращения заражения новым, британским штамом, вируса.

Радуцкий убеждён, что информация о побочных явлениях от вакцины Covishield не выходит за допустимые пределы статистки, более того, у этой вакцины показатели ниже нежели у вакцин от кори и коклюша, информирует enovosty.com/news.

По мнению нардепа, повышение температуры — это нормальная реакция организма на любою прививку без привязки к стране -производителю и названию препарата.

На вопрос журналистов, сколько людей необходимо вакцинировать ежедневно, чтобы к концу года иммунная прослойка была сформирована, Радуцкий ответил, что порядка 50-60 тысяч человек в день.

На еще один вопрос журналистов, будет ли эффективна индийская вакцина от нового, британского штама вируса, Радуцкий ответил утвердительно, отметив, что производитель заявил об эффективности данного препарата по отношению к новому штампу.

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Кроме того, Радуцкий подчеркнул, что в случае если ампулу, рассчитанную на 10 доз, не успеют использовать после открытия в течении 6 часов, препарат должен быт утилизирован.

По словам нардепа, если на вакцинацию не пришли люди, которые находятся в первой очереди, тогда, согласно списку в приложении «Дія», приглашаются люди, которые находятся в территориальной доступности и готовы вакцинироваться.

«Для коллективного иммунитета необходимо, чтобы порядка 60% населения страны было провакцинировано. Политикам надо перестать ловить хайп на теме вакцинации, а медиа поддерживать и популяризировать вакцинацию.», — подытожил нардеп.

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