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Гориллы в зоопарке Сан-Диего были вакцинированы раньше украинцев, — Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Гориллы в зоопарке Сан-Диего были вакцинированы раньше украинцев, - Гончаренко (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко рассказал, сколько десятилетий Украине понадобится, чтобы привить всех украинцев от коронавируса, если нынешние темпы вакцинации сохранятся.

Гончаренко полагает, что если продолжить вакцинировать по 5 тысяч человек в неделю, вакцинация в Украине растянется на десятилетия и виной тому, по словам нардепа, будет не только низкая активность населения, но и провальная коммуникация министра здравоохранения Степанова, которая этому способствовала, информирует enovosty.com/news.

По мнению нардепа, глава МОЗ Украины долгие месяцы давал невыполнимые обещания относительно как самой вакцины и ее производителя, так и по срокам поставок препарата в Украину.

«К Степанову у меня нет доверия. Единственную вакцину, которую сделал Степанов и его правительство всем нам — это прививка от неэффективной и недееспособной власти, которой они и являются», — отметил нардеп.

Гончаренко подчеркнул, что провал вакцинации — это также следствие отсутствия грамотной диагностики и тестирования населения, а новая волна пандемии, которая сейчас разворачивается в Украине, прямое следствие того, что вакцину доставили в страну с большим опозданием.

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Нардеп убеждён, что если бы вакцинация началась на месяц раньше, много человеческих жизней можно было бы спасти уже сегодня.

«Зеленский нам рассказывал, что мы будем первой страной в мире, которая получит вакцину, а в результате, гориллам в зоопарке Сан-Диего сделали прививку раньше нежели украинцам», — резюмировал нардеп.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 50

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