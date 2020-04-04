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Врач из Ухани исчезла загадочным образом после сообщения о том, что её заставляли молчать о CoViD-19

Главная » Последние новости » Здоровье » Врач из Ухани исчезла загадочным образом после сообщения о том, что её заставляли молчать о CoViD-19
 
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По сообщениям СМИ, её исчезновение произошло после того, как китайское правительство подверглось критике за ложь и сокрытие ключевой информации практически на каждом этапе борьбы с коронавирусом.

Ай Фэнь из Ухани, ставшей колыбелью CoViD-19, была в числе первых медиков, которые предупредили о возникновении нового вируса. Она поделилась фотографией истории болезни пациента с надписью «коронавирус». После чего пожаловалась, что столкнулась с «беспрецедентным, чрезвычайно суровым выговором» от руководства центральной больницы Ухани, информирует enovosty.com/news.

Недавно Ай Фэнь дала интервью изданию «China’s People», с горечью отметив, что власти не позволили ей и другим врачам предупредить мир о надвигающейся опасности. Четверо её коллег заразились и умерли во время борьбы с эпидемией. В их числе был и врач Ли Вэньлян, который тоже пытался рассказать о CoViD-19, за что сначала был обвинён в распространении ложной информации.

После чего интервью было удалено с веб-сайта, а бумажные копии журнала исчезли с полок магазинов.

Вскоре после выхода интервью женщина исчезла, а на её странице в соцсети Weibo появилось загадочное сообщение: «Река. Мост. Дорога. Бой часов», пишет RFA.

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Согласно сообщению СМИ, уханьский врач Ай Фэнь в настоящее время не имеет связи с внешним миром, и считается задержанной  властями.

«Всего две недели назад начальник службы неотложной помощи в центральной больнице Уханя обнародовал сообщение о том, что власти не позволили ей и ее коллегам предупредить мир», — сообщило в воскресенье ведущее расследовательское шоу 60 минут Австралии.

«Сейчас она исчезла, ее местонахождение неизвестно», — сообщается в шоу,  публикуя фотографии Ай.

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Вскоре после того, как шоу вышло в эфир, аккаунт Ай на платформе Weibo разослал один загадочный пост с фотографией, сделанной с Jhanghan Road в Ухане: «Река. Мост. Дорога. Перезвон часов»

Ранее Ай получила строгий выговор после отправки информации о ранних стадиях вспышки короновируса  группе врачей, написала она в недавно удаленном эссе, опубликованном в журнале China’s People .

Под заголовком «Тот, кто дал свисток», в статье описывалось, как ее начальники заставили замолчать Ай после того, как она сфотографировала результаты теста пациента и обвела слова «коронавирус ОРВИ» красным цветом.

Она предупредила коллег о нескольких случаях заражения вирусом, и восемь из них были вызваны полицией для обмена информацией. Среди них был офтальмолог Ли Вэньлян, который позже умер от COVID-19.

RFA не смог самостоятельно проверить местонахождение Ай. Известно, что задержанные в полиции или других официальных учреждениях обновляли свои учетные записи в социальных сетях либо сами, действуя по приказу властей, либо после того, как полиция получила доступ к их устройствам.

Обеспокоенность местонахождением Ай возрастает, после того как закончилась блокировка Ухани, и президент Китая Си Цзиньпин посетил восточную провинцию Чжэцзян, чтобы призвать людей вернуться на работу.

По-прежнему поступают сообщения о новых случаях COVID-19 в Китае, включая бессимптомные. Житель Хубэй Фэн Цзяньбинь сказал, что многие люди обеспокоены продолжающимся распространением COVID-19 людьми, не имеющими симптомов заболевания.

Новостной сайт Caixin призвал чиновников здравоохранения обнародовать официальные данные о количестве бессимптомных случаев, которые не рассматриваются властями как подтвержденные случаи COVID-19, даже если они дают положительный результат на вирус.

 

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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