Врач из Нью-Йорка рассказал как на 99 процентов избежать заражения на COVID-19

Главная » Последние новости » Здоровье » Врач из Нью-Йорка рассказал как на 99 процентов избежать заражения на COVID-19 Врач из Нью-Йорка рассказал как на 99 процентов избежать заражения на COVID-19

Закрыть Отправить

Врач-пульмонолог Дэвид Прайс из госпиталя Weill-Cornell, который ежедневно работает с пациентами инфицированными на COVID-19, рассказал о способах защиты от вируса, которые используют врачи в его госпитале и благодаря которым удаётся избегать инфицирования медперсонала.

Дэвид Прайс убеждён, что основной причиной инфицирования коронавирусной инфекцией является контактный метод, а не воздушно капельный, как утверждалось ранее. Контактный метод, это когда человек касается поверхности, на которой находится вирус, а потом касается своего лица. По мнению врача, заражение в таком случае практически неизбежно. , информирует enovosty.com/news.

Врачи в его госпитале отследили подобную взаимосвязь и четко придерживаются инструкции, дезинфицируя поверхности и руки после контакта с пациентами с COVID-19. Неукоснительное соблюдение этих двух правил (дезинфекция и контроль за тем, чтобы не касаться своего лица) позволило избежать новых случаев заражения среди медперсонала госпиталя в котором он работает.

Дэвид Прайс считает, что передача вируса от человека к человеку воздушно капельным путём возможна, но она ничтожно мала по сравнению с контактным методом передачи, призывая всех тщательно обрабатывать поверхности и руки, не касаться лица, а также соблюдать социальную дистанцию не менее 2 метров.

Читайте: В Великобритании увеличивается смертность от COVID-19

Относительно использования масок и респираторов, то врач видит в них неоценимую пользу, поскольку ношение маски способно натренировать человека не касаться своего лица, а это уже снижает шансы инфицирования в разы.

Врач убеждён, что обычная хирургическая маска для этого идеально подходит, а у кого ее нет может подойти просто шарф или платок. А вот респираторы нужны только медперсоналу, который работает непосредственно с пациентами.

Врач убеждён, что чистота рук, в также отсутсвие соприкосновения рук с лицом, способны минимизировать риск заразиться на коронавирус практически на 99% .

Читайте: Врач рассказала, когда ребенку нужно срочно вызывать "скорую"

Ещё один интересный момент, на который следует обратить внимание, так это возрастные группы, которые болеют на COVID-19 и нуждаются в госпитализации.

По мнению доктора Дэвида Прайса, большой миф, что основная масса госпитализированных и тех кто нуждается в неотложной помощи — это пожилые люди.

Среди множества пациентов доктора присутствуют пациенты абсолютно всех возрастов, молодые и внешне здоровые люди на равне с пожилыми часто требуют подключения к аппаратам ИВЛ. Поэтому всем возрастным категориям не следует пренебрегать мерами предосторожности, поскольку к заражению коронавирусной инфекцией предрасположены абсолютно все возраста.