Украинцы, которых эвакуировали с Бали, разъехались по домам

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Украинцев, которые 30 марта вернулись в Украину двумя рейсами из Дохи в разгар коронавиурса в мире, отпустили с обсервации домой, предварительно проведя тестирование методом ПЦР на наличие COVID-19.

Украинцы, которые проходили процедуру обсервации в отелях «Пуща Конгресс» и «Козацкий» разъехались по домам. , информирует enovosty.com/news.

Согласно распоряжения Главного санитарного врача Виктора Ляшко, все кто прибыл обязаны на третий день обсервации, пройти ПЦР тесты и в случае отрицательного результата смогут отправится домой.

Все проживающие в отелях украинцы сдали тесты 1 апреля, ( на третий день), а уже 4 апреля разъехались по домам, подписав обязательное согласие на прохождение обсервации дома.

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