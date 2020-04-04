Учёные определили основное отличие гриппа от COVID-19

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Учёные пояснили, почему шансы заболеть пневмонией нового типа есть практически у каждого человека на земле и почему не стоит сравнивать коронавирус и грипп.

Учёные из Университета Вашингтона опровергли суждения ряда своих коллег, о том, что коронавирус схож с вирусом гриппа. , информирует enovosty.com/news.

Специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон заявил, что главное отличие коронавируса от гриппа в том, что при эпидемии последнего у большей части людей есть иммунитет, а вот коронавирусная инфекция — это новый вид патогенного вируса, с которым человечество не знакомо.

Именно поэтому быстрота распространения данного вида вируса крайне высока.

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На сегодняшний день, только зарегистрированных случаев заражение COVID 19 составляет более 1 млн человек. Реальные цифры существенно превышают официальную статистику.