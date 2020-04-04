Собственный иммунитет лучшее лекарство от COVID-19, — исследование

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Учёные из Мельбурнского университета пришли к выводам, что иммунная система человека способна вырабатывать антитела к вирусу и в состоянии самостоятельно побороть коронавирусную инфекцию, без применимая противовирусных препаратов и антибиотиков.

Подробный отчёт был опубликован в научном журнале Nature, информирует enovosty.com/news.

Объектом исследования стала 47 летняя женщина, которая была инфицирована на COVID19. Женщина прибыла из города Ухань, эпицентра эпидемии, в Австралию.

После того, как появились характерные симптомы: кашель, отдышка и повышенная температура тела, женщину госпитализировали.

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Что интересно, женщине не назначали противовирусных препаратов и антибиотиков. Единственной помощью ее организму было внутривенное введение жидкости во избежание обезвоживания.

В результате такого лечения, уже через две недели женщина полностью выздоровела, анализы показали увеличение клеток иммунной системы. Данный признак характерен для реакции организма в борьбе с обычным сезонным гриппом.

По мнению врачей, этот обнадёживающий факт говорит о том, что после болезни появляется устойчивый иммунный ответ, как после перенесённого гриппа.

Следует отметить, что у женщины не было хронических заболеваний, а также вредных привычек.