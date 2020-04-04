Прививка БЦЖ может напрямую влиять на уровень смертности от коронаивруса

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Эпидемиологи США во главе с Аароном Миллером проследили взаимосвязь между уровнем вакцинации для борьбы с туберкулезом вакциной и уровнем инфицирования, а также смертности от COVID-19 в различных странах.

Так, согласно проведённого исследования, которое было опубликовано на портале medRxiv, те страны, где прививка от туберкулеза являлась обязательной и проводилась на протяжении длительного периода времени, охватывая значительную часть населения, в этих странах было зафиксировано низкое число инфицирования и смертей от COVID-19.

В связи с этим, ученые предполагают, что подобная взаимосвязь может способствовать тому, что данная прививка станет действенным инструментом в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По мнению Аарона Миллера, страны, в которых не проводилась обязательна вакцина БЦЖ, такие как: Италия, США, Бельгия, Иран, Нидерланды продемонстрировали высокий уровень заражения и смертности от коронавируса.

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Напротив, Бразилия и другие страны ,где многолетняя вакцинация от туберкулеза сформировала довольно обширный охват населения отмечается низкий по сравнению с другими странами уровень смертности.

Еще один интересный момент, который отмечает учёный, Китай где БЦЖ была обязательной прививкой и ее стали активно применять в 50-е годы, но прекратили применение с 1966 по 1976. Именно этот фактор поспособствовал появлению уязвимой прослойки населения, которая не смогла противостоять вирусу на этапе вспышки эпидемии в КНР.