Названа подавляющая COVID-19 влажность воздуха, — исследование
На сайте Йельского университета опубликовано исследование, согласно которому влажность воздуха напрямую влияет на вероятность передачи коронавируса.
Так, согласно исследованиям, передача патогена коронавируса оптимальна при сухом воздухе ниже 40%, а также при чрезмерной влажности свыше 60%. , информирует enovosty.com/news.
Учёные установили, что оптимальная влажность воздуха, при которой передача коронавирусной инфекции существенно снижается, считается влажность от 40% до 60%.
Учёные убеждены, что сухой воздух существенно упрощает возможность для распространения вируса, а также затрудняет возможность дыхательным путям выводить его частицы.
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Чрезмерная влажность также способствует тому, чтобы вирус чаще оседал на различных поверхностях, тем самым ускоряя его распространение и передачу.
Согласно рекомендации учёных, людям стоит использовать увлажнители воздуха, оптимальная влажность — около 50%.
Но, увлажнение воздуха — это лишь часть превентивных мер в борьбе с коронавирусом. Также не стоит забывать про дезинфекцию рук и поверхностей, — напоминают учёные.