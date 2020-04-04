Коронавирус может спровоцировать поражение мозга
Врачи по всему миру отмечают, что коронавирусная инфекция помимо главного осложнения в виде пневмонии и дыхательной недостаточности, может также провоцировать развитие неврологических проблем, нарушения работы мозга, вплоть до инсультов.
Так, по мнению врачей-неврологов из США и Италии у небольшой группы пациентов на фоне коронавирусной инфекции диагностируется ряд проблем неврологического характера, как-то: инсульты, судороги, энцефалопатические симптомы, — пишет New York Times.
Что характерно, у некоторых пациентов было диагностировано поражение мозга ещё до проявления респираторных симптомов и лихорадки.
Подобные данные фиксируются врачами по всему миру как ещё одна важная характеристика осложнения при остром протекании COVID-19 у небольшой части пациентов.
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Врачи допускают, что подобные осложнения могут быть вызваны, в том числе и недостатком кислорода в крови, что в свою очередь напрямую влияет на работу мозга.
На сегодняшний день, в большинстве случаев основными симптомами коронавирусной инфекции остаются: кашель, затруднённое дыхание, лихорадка.