Через 10 дней ожидается пик заболеваемости на COVID-19 в Украине, — Виктор Ляшко

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На своём традиционно брифинге Виктор Ляшко сообщил, когда стоит ожидать пика по заболеваемости на коронавирусную инфекцию в Украине, а также почему вводят жесткие ограничительные меры по всей стране.

По мнению Главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, пик заболеваемости на COVID-19 стоит ожидать 14-15 апреля. Именно поэтому уже с 6 апреля в Украине вводятся дополнительные ограничительные меры на перемещение граждан. , информирует enovosty.com/news.

Как отметил, Ляшко тем людям, которые находятся на самоизоляции, разрешено в случае острой необходимости посещать аптеку и магазин, которые расположены на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции.