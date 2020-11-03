Минфин блокирует программу «Доступные лекарства» из-за дыры в бюджете (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Минфин блокирует программу «Доступные лекарства» из-за дыры в бюджете (ВИДЕО) Минфин блокирует программу «Доступные лекарства» из-за дыры в бюджете (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Голос» Ольга Стефанишина рассказала об отмене программы «доступные лекарства», что приведёт к тому, что порядка 2,4 млн украинцев останутся без возможности приобретать лекарства по сниженной цене либо бесплатно. Более того, из-за дефицита бюджета будет прекращено финансирование частных клиник принимающих участие в медицинской реформе.

тефанишина рассказала, что Минфин планирует латать дыры в бюджете за счёт украинцев, страдающих хроническими заболеваниями, блокируя государственную программу «доступные лекарства». Минфин планирует оставить на казначейских счетах деньги, которые выделены под данную программу и не дать возможности аптекам использовать банковские системы, которые они ранее использовали, информирует enovosty.com/news.

По словам Стефанишиной, в данной программе участвуют в основном частные аптечные сети. Поэтому, когда денег не будет, они выйдут из программы, оставив больных без необходимых лекарств, которые украинцы всегда получали по рецепту семейного врача с небольшой доплатой или бесплатно.

Кроме того, по словам нардепа, эта же ситуация касается и частных клиник, которые участвуют в медреформе. На сегодняшний день тысячи украинцев, которые уже заключили декларации с семейными врачами из частных клиник, после прекращения финансирования, останутся без семейного врача, а частные клиники будут исключены из государственных программ.

«Данная инициатива Минфина выглядит, по меньшей мере, странно, особенно в период пандемии, поскольку для многих будет крайне сложно быстро заключить декларации с новыми семейными врачами», — подчеркнула нардеп.

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