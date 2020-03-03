Животные под запретом и правила защиты: Что важно знать о коронавирусе 3 марта

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В Украину больше нельзя привозить животных из Китая

Ситуация с коронавирусом остаётся непростой. Сейчас в мире насчитывается 90 936 зараженных, количество погибших — 3 117, выздоровевших — 47 995. Болезнь продолжает активно распространятся за пределами Китая. Так, в Германии количество подтвержденных случаев заражения увеличилось до 165, в Италии — 2 036, в Иране — 1 501. В Украине пока что нет ни одного пациента, зараженного коронавирусом, но ситуация опасна тем, что болезнь активно распространяется в странах, в которых проживает большое количество наших сограждан, информирует enovosty.com/news.

На территории Китая первый раз было обнаружено заболевания коронавирусом у животных. Так, в Гонконге страшную болезнь диагностировали у собаки. После этого Госпродспоживслужба на время запретила ввозить на территорию Украины домашних животных из Китая.

Стоит отметить, что отношение к болезни начала меняться: теперь люди не паникуют, а начали задаваться конкретным вопросом, как защитить себя. В первую очередь, стоит помнить о главных правилах гигиены, часто мыть руки и не трогать лицо. В Министерстве здравоохранения Украины посоветовали, что делать людям, которые обнаружили симптомы, похожие на коронавирус COVID-2019. Первым делом гражданам рекомендуют срочно обратиться к семейному врачу.

Тесты на коронавирус пока что находятся только в столице, купить их в аптеке невозможно. 10 марта, Украина должна получить новую партию тестов.

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