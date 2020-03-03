РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Здоровье

03.03.2020 г.
08:16Животные под запретом и правила защиты: Что важно знать о коронавирусе 3 марта
02.03.2020 г.
15:00Японский производитель электроники Sharp объявил о начале производства защитных масок
08:50Стало известно, сколько украинцев подписали декларации с семейными врачами
08:00Изменение географии и сбежавшая пациентка: Что важно знать о коронавирусе 2 марта
01.03.2020 г.
22:06Лувр закрылся из-за коронавируса
29.02.2020 г.
13:12Учёные рассказали об опасности популярного продукта
12:01Коронавирус попал в еще одну страну
Все здоровье

Аналитика

02.03.2020

Итоги дня: Военная инновация, послабление санкций и потоки беженцев

Итоги дня: Военная инновация, послабление санкций и потоки беженцев
Заболеваемость смертельным коронавирусом в мире выросла в разы, в Сирии Турция использовала военную инновацию, а в Интерполе пообещали пересмотреть ...
28.02.2020

Итоги дня: Жесткие угрозы НАТО, падение "черного золота" и коронавирус у порога

Итоги дня: Жесткие угрозы НАТО, падение черного золота и коронавирус у порога
НАТО пригрозил ввести войска, цены на нефть упали до минимума за два года, а коронавирус подкрадывается к украинским границам, - такими были главные ...
28.02.2020

Как Украине выбраться из экономической ямы?

Как Украине выбраться из экономической ямы?
Министерство финансов Украины увеличило значение показателя дефицита государственнного бюджета в 2019 году с 78,05 млрд грн до 81 млрд грн. Новое значение ...

Последние новости

03.03.2020 г.
08:54 Россию готовят к прощанию с Путиным, - историк
08:49 Российский миф о Второй мировой терпит поражение в Украине, - Портников
08:37 "Мне стыдно за одно": Жительница Новых Санжар призналась, в кого швыряла камни
08:22 Враг понес большие потери: Украинские военные нанесли удар по боевикам
08:16 Животные под запретом и правила защиты: Что важно знать о коронавирусе 3 марта
07:30 Ликвидаторы аварии на ЧАЭС смогут бесплатно ездить в зону отчуждения
07:15 Больше всех страдают дети: как ситуация в Сирии отражается на мирных жителях (ФОТО)
02.03.2020 г.
23:24 В Украине на срочную службу призовут офицеров запаса - служить будут полтора года
23:00 Украина сможет стать мировым лидером в оборонной сфере, - эксперт
22:52 Фото дня: тренировка спецназа женщин-курдов в Ираке - непримиримых противников Эрдогана
22:50 Котомобиль: котенок в машине стал звездой Сети (ФОТО)
22:40 СБУ блокировала контрабанду в Украину более 30 кг кокаина из Латинской Америки (ВИДЕО)
22:20 В Германии министр отказался пожимать руку Меркель из-за коронавируса (ВИДЕО)
21:56 Международный валютный фонд и Всемирный банк готовы к последствиям коронавируса
21:18 Армения променяла российские РЛС на индийские, - Злой Одессит
20:58 Мировые фондовые индексы опять снижаются из-за коронавируса
20:24 В Италии от коронавируса умерло 34 человека, а число заболевших превысило 1700
19:29 Олег Пендзин рассказал о важности снижения учетной ставки
19:08 Экс-главу «Автодорог Украины» Артема Гриненко обвинили в поддержке "тендерных троллей" Амирханянов
18:28 Трамп инициирует снижение ставки ФРС, - Reuters
18:24 «Должна быть мораль и понимание ситуации»: Корниенко о нежелании премьера Гончарука добровольно уйти в отставку (ВИДЕО)
17:54 Киберполиция разоблачила мошенническую схему завладения учетными записями онлайн-банкинга
17:30 По программе «Доступные кредиты 5-7-9%» уже выдано 97 кредитов на сумму 66 млн грн
17:06 «Они должны каяться!»: Вадим Рабинович знает, как отправить в отставку Гончарука, не дожидаясь его заявления (ВИДЕО)
16:28 В Украине объем государственного долга сократился на 0,9 млрд долл
16:14 «Над пропастью во лжи и некомпетентности»: Юлия Тимошенко дала оценку президенства Зеленского (ВИДЕО)
15:46 Маркарова рассказала о значении ОВГЗ
15:06 Нацбанк может существенно уменьшить учетную ставку
15:00 Японский производитель электроники Sharp объявил о начале производства защитных масок
14:40 "В отставку не подавал": Премьер Гончарук повышает ставки и торгуется с Зеленским (ВИДЕО)
14:20 Меган Маркл хочет в Marvel: найдут ли герцогине роль супергероини?
14:00 Компания General Atomics показала концепт беспилотного истребителя
13:40 Неожиданная польза: стало известно, как коронавирус повлиял на воздух в Китае
13:35 Коронавирус и аномальная зима: Что будет с украинской экономикой
13:20 Китайская компания представила беспилотный гусеничный автомобиль Mule-200
13:05 Главарь «ДНР» удивил высказыванием: «Руководство презираю, республику называю банановой»
12:44 Крах «Северного потока-2»: спецкорабли покидают зону прокладки
12:40 На птицефабрике под Киевом произошел крупный пожар
12:35 Портрет украинского мигранта в Польше изменился: едут молодые, образованные, трудоспособные- исследование
12:25 "Укрзализныця" приготовила украинцам неприятный "сюрприз"
12:20 Момент атаки на два сирийских самолета СУ-24 над Идлибом попал на видео
11:34 Задержание экс-нардепа Мельничука. Подробности ситуации
11:29 Гончарук жестко отреагировал на слухи о своей отставке
11:19 Китай уличили в использовании принудительного труда на фабриках Apple, Nike, Volkswagen, Zara и других брендов
10:04 Турецкие военные в Сирии передали "привет" Путину (ФОТОФАКТ)
09:35 Ситуация на Донбассе: Российские войска атаковали украинских военных
09:35 Посредник Геннадий Частяков втянул «Белавтодор» в сомнительные схемы в Украине – СМИ
09:29 Появилось видео с места захвата заложников ТЦ в столице Филиппин
09:12 Активно наращивает силы: Бессмертный уличил Россию в подготовке новой атаки на Донбассе
08:50 Стало известно, сколько украинцев подписали декларации с семейными врачами
08:38 Турция разрывает в клочья войска режимов Асада и России
08:00 Изменение географии и сбежавшая пациентка: Что важно знать о коронавирусе 2 марта
07:56 Минус два: Пономарь рассказал о ситуации с выборами в Штатах
07:40 Названо официальное имя нового многоцелевого американского вертолета
07:33 Обострение на Ближнем Востоке: Сирия объединяется с Ливией чтобы противостоять Турции
07:15 Илон Маск рассказал о лучшем конкуренте для нового американского истребителя F-35
07:15 Папе Римскому напомнили о войне на Донбассе иконой, написанной на ящике от патронов
06:59 В Идлибе сбили два самолёта армии Асада, Россия больше не гарантирует безопасность полётов
01.03.2020 г.
22:15 Война продолжается: в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, есть раненые - штаб ООС
22:06 Лувр закрылся из-за коронавируса
Все новости »

Животные под запретом и правила защиты: Что важно знать о коронавирусе 3 марта

Главная » Последние новости » Здоровье » Животные под запретом и правила защиты: Что важно знать о коронавирусе 3 марта
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Украину больше нельзя привозить животных из Китая

Ситуация с коронавирусом остаётся непростой. Сейчас в мире насчитывается 90 936 зараженных, количество погибших — 3 117, выздоровевших — 47 995. Болезнь продолжает активно распространятся за пределами Китая. Так, в Германии количество подтвержденных случаев заражения увеличилось до 165, в Италии — 2 036, в Иране — 1 501. В Украине пока что нет ни одного пациента, зараженного коронавирусом, но ситуация опасна тем, что болезнь активно распространяется в странах, в которых проживает большое количество наших сограждан, информирует enovosty.com/news.

На территории Китая первый раз было обнаружено заболевания коронавирусом у животных. Так, в Гонконге страшную болезнь диагностировали у собаки. После этого Госпродспоживслужба на время запретила ввозить на территорию Украины домашних животных из Китая.

Стоит отметить, что отношение к болезни начала меняться: теперь люди не паникуют, а начали задаваться конкретным вопросом, как защитить себя. В первую очередь, стоит помнить о главных правилах гигиены, часто мыть руки и не трогать лицо. В Министерстве здравоохранения Украины посоветовали, что делать людям, которые обнаружили симптомы, похожие на коронавирус COVID-2019. Первым делом гражданам рекомендуют срочно обратиться к семейному врачу.

Тесты на коронавирус пока что находятся только в столице, купить их в аптеке невозможно. 10 марта, Украина должна получить новую партию тестов.

Читайте: Китайская компания представила беспилотный гусеничный автомобиль Mule-200


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 68

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Военная инновация, послабление санкций и потоки беженцев
Итоги дня: Жесткие угрозы НАТО, падение "черного золота" и коронавирус у порога
Как Украине выбраться из экономической ямы?
Коронавирус поразил глобальную экономику. Украина в числе тяжелобольных
Итоги дня: Важное заявление о коронавирусе, кадровые страсти и Россия под ударом
Агия Загребельская хочет заморозить дорожное строительство?
Итоги дня: Самое большое достижение Украины, освобожденные моряки и наказание за хаос
Итоги дня: Странная риторика Трампа, паника в Италии и новый важный свидетель
Будут ли воевать Эрдоган и Путин?
Исповедь Гончарука в Раде: что сказали эксперты
Все статьи


Читайте также

В Італії від коронавірусу померло 34 людини, а число хворих перевищило 1700
 В Италии от коронавируса умерло 34 человека, а число заболевших превысило 1700
Японський виробник електроніки Sharp буде виробляти захисні медичні маски
 «Должна быть мораль и понимание ситуации»: Корниенко о нежелании премьера Гончарука добровольно уйти в отставку (ВИДЕО)
Японский производитель электроники Sharp объявил о начале производства защитных масок
 Неожиданная польза: стало известно, как коронавирус повлиял на воздух в Китае
Коронавирус и аномальная зима: Что будет с украинской экономикой
 Китайская компания представила беспилотный гусеничный автомобиль Mule-200

Армия

Зенитно-ракетный комплекс Stinger (США)
Снайперская винтовка калибра 12.7 мм PGM Ultima Ratio Hecate II (Франция)
Бронетранспортер «Ахзарит» (Израиль)
Боевая разведывательно-дозорная машина 2ДИ «Хазар»
Вся армия    >>

Персоны

Геннадий
БОГОЛЮБОВ
Сергей
ЛАВРОВ
Владимир
БОРОДЯНСКИЙ
Игоревич
ЯСЕНИЦКИЙ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

«Старик, уходи!»: по Казахстану прокатилась волна протестов против власти Нурсултана Назарбаева (27806)

Азербайджанская нефть потекла в Беларусь: лавочка для РФ окончательно закрывается, - Злой Одессит (20813)

В Чернобыльской зоне отчуждения в фотоловушку попало одно из самых красивых животных (ВИДЕО) (13210)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Коронавирус



kyivtails

Loading...

bigmir)net TOP 100

 