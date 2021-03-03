У меня нет причин не доверять индийской вакцине, — Верещук (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук в кулуарах Верховной Рады рассказала, будет ли вакцинироваться индийской вакциной Covishield, почему прекратили финансирование партии "Слуга народа", а также будет ли голосовать за законопроект Президента Зеленского, корорый призван реформировать судебную систему Украины.

Верещук отметила, что будет вакцинироваться от коронавируса той вакциной, которая будет в наличии, в том числе и индийской Covishield, информирует enovosty.com/news.

Нардеп отметила, что у неё нет оснований не доверять качеству данной вакцины, а разговоры политиков относительно эффективности данного препарата, скорее пиар нежели конструктивная дискуссия, поскольку они не являются специалистами в данной области медицины.

Кроме того, Верещук прокомментировала информацию о том, что НАПК приказом прекратил государственное финансирование партии “Слуга народа” в связи с выявленными нарушениями. Нардеп отметила, что ее политической силе нужно быть более осмотрительными и скрупулёзными в данных вопросах, поскольку «Слуга народа» — это правящая партия .

«Были нарушения при финансировании партии. Также слышала, что будут составлены административные протоколы на «Слугу народа» и руководство партии. Убеждена, что нам надо более тщательно подходить к таким вопросам», — отметила Верещук.

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На вопрос журналистов, поддержит ли нардеп законопроект Президента N 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Верещук ответила утвердительно, поскольку полагает, что реформирование судебной системы страны — это не только предвыборное обещание Зеленского, но и необходимый и своевременный шаг на пути борьбы с коррупцией и беззаконием, пообещав, что в Парламенте наберется необходимое количество голосов за данный законопроект.