Коронавирус в Украине: Маски не защитят от коронавируса, мойте руки, — Михаил Радуцкий (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Коронавирус в Украине: Маски не защитят от коронавируса, мойте руки, - Михаил Радуцкий (ВИДЕО) Коронавирус в Украине: Маски не защитят от коронавируса, мойте руки, - Михаил Радуцкий (ВИДЕО)

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Глава комитета по здоровью нации от партии «Слуга народа» Михаил Радуцкий, в кулуарах Верховной Рады, прокомментировал заявление Минздрава Украины о первом случае коронавируса, зарегистрированом в Украине.

Нардеп убеждён, что причин для паники нет, поскольку коронавирус по сути, ничем не отличается от обычного гриппа, разница, по мнению нардепа, только в том, что от коронавируса пока нет вакцины. , информирует enovosty.com/news.

На комментарий журналистов о том, что в аптеках отсутствуют медицинские маски, Радуцкий порекомендовал их не покупать вовсе, а ограничиться мытьем рук и дистанцироваться от людей с симптомами ОРВИ.

Глава комитета по здоровью нации, заверил журналистов, что маски абсолютно бесполезны для здоровых людей и нужны только тем гражданам, кто болен и не хочет заразить окружающих.

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Радуцкий также, озвучил полную готовность со стороны МОЗ и правительства Украины противостоять коронавирусу уверяя в том, что на сегодня тест-систем для диагностики этого недуга в Украине достаточно и в случае необходимости ВОЗ сможет предоставить дополнительные количество референс-тестов.

Кроме того господин Радуцкий уточнил количество тестов в Украине. Так, по его словам, на сегодня Украина располагает 3 тыс. немецких референс-тестов предоставленных ВОЗ. Кроме того Украина имеет свои собственные тесты для диагностики коронавируса.

В конце брифинга Радуцкий выразил надежду на то, что эпидемия сама по себе пойдёт на спад, когда прогреется воздух в Украине, поскольку при высоких температурах коронавирус, по мнению нардепа, гибнет.