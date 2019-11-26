Японцы создали тест, позволяющий определить 13 видов рака по одной капле крови
Японские исследователи создали уникальную методику, позволяющую в 99% случаев выявить онкологическую болезнь.
Благодаря новой японской методике можно будет определить 13 видов онкологии всего по одной капельке крови, информирует enovosty.com/news.
Новый способ диагностики был изобретен специалистами компании Toshiba, сотрудниками Научно-исследовательского института Национального онкоцентра, а также учеными Токийского медуниверситета. Метод базируется на нахождении характерных для онкологии частиц в крови человека.
Изобретатели сообщили, что с помощью их методики можно определить онкологию пищевода, легких, печени, желудка, желчного, поджелудочной, кишечника, простаты, яичников, мочевого пузыря и груди. Также возможно нахождение признаков саркомы и глиомы.
Ученые заявили, что уже в следующем 2020 году пройдут полномасштабные клинические испытания. В случае успеха в ближайшие годы данный диагностический метод будет внедрен в разных уголках планеты.
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Эксперты надеются, что когда-то такой способ онкодиагностики по капле крови станет элементом регулярных медосмотров в каждой стране.