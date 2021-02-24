Степанов привёз вакцину, от закупки которой отказался ещё в декабре, — Устинова (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Степанов привёз вакцину, от закупки которой отказался ещё в декабре, - Устинова (ВИДЕО) Степанов привёз вакцину, от закупки которой отказался ещё в декабре, - Устинова (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Голос» Александра Устинова рассказала, о том, почему 500 тысяч доз вакцины не хватит, чтобы вакцинировать даже медицинский персонал в полном объёме, а также почему отказавшись от этой вакцины в декабре, глава МОЗ Степанов передумал и в феврале лично полетел, чтобы привезти ее в Украину.

Устинова убеждена, что переговоры с ведущими фармацевтическими компаниями были провалены Кабмином, а то количество доз препарата, которое прибыло в страну, позволит провакцинировать всего 250 тысяч человек. По словам нардепа, этого не хватит даже, чтобы обезопасить от заражения вирусом медработников, не говоря уже о других группах риска, информирует enovosty.com/news.

«Мы видим, что после того как переговоры о закупке вакцин полностью провалены, сам министр летит вести переговоры с компанией, тендер с которой он сам лично аннулировал в декабре. Хочу напомнить, что в декабре можно было подписать два контракта, в том числе, и с той компанией, вакцина которой приехала в Украину. Но Степанов в ручном режиме аннулировал этот тендер, а через два с половиной месяца он на боевом коне летит подписывать с ними контракт», — отметила нардеп.

Устинова также выразила обеспокоенность возросшим количеством заболеваний в мире от нового штама коронавируса, который является крайне контагиозным и агрессивным. Более того, нардеп удивлена, почему в Украине руководство МОЗ не предпринимает никаких шагов, чтобы обезопасить население от новой волны заболевания, несмотря на то что в некоторых регионах страны заполняемость коек возросла в разы.

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