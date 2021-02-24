Регистрация вакцины не должна проводиться за день до ее прибытия в страну, — Власенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Регистрация вакцины не должна проводиться за день до ее прибытия в страну, - Власенко (ВИДЕО) Регистрация вакцины не должна проводиться за день до ее прибытия в страну, - Власенко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Батькивщина» Сергей Власенко в кулуарах Верховной Рады рассказал, почему вакцинация в стране провалена и почему он не винит в этом министра Степанова.

Власенко убеждён, что в провале подготовки вакцинации населения Украины виноват не только министр Степанов, но и непосредственно г-н Шмыгаль, поскольку в данном случае у Главы МОЗ полномочия и возможности весьма ограничены, информирует enovosty.com/news.

«Я не обвиняю тут только министра Степанова, поскольку он работаете в команде и весьма зависимый человек. Его полномочий абсолютно недостаточно, чтобы в одиночку бороться с пандемией коронавируса, поскольку это не только вопрос медицины», — отметил Власенко.

Вместе с тем, нардеп полагает, что если министерством было озвучена дата прибытия первой партии вакцины в страну 15 декабря, данные сроки должны были быть соблюдены без задержки, поскольку Украина практически единственная страна в Европе, где ещё не начата вакцинация населения.

Кроме того, как отметил Власенко, явной демонстрацией отсутствия чёткого плана поставок вакцины является экстренная регистрация данного препарата практически за день до его прибытия в страну.

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