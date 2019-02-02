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Ульяна Супрун: Какие лекарства полностью несовместимы с алкоголем

Главная » Последние новости » Здоровье » Ульяна Супрун: Какие лекарства полностью несовместимы с алкоголем
 
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Ульяна Супрун развенчала мнение, что все лекарства категорически запрещено употреблять с алкоголем.

Ульяна Супрун в своем новом посте в Facebook напомнила, что безопасного количества выпитого алкоголя нет, любая доза вредна для человека, независимо от того, употребляет он ее с лекарством или без, информирует enovosty.com/news.

Она заявила, что в 1950-х годах возникло мнение, что алкоголь и антибиотики несовместимы между собой. Объяснила это следующим образом: в те годы первый препарат – пенициллин – был очень дорогостоящим, а его взаимодействие с другими веществами не исследовалось. Поэтому было логично, что медики рекомендовали удерживаться от распития спиртного.

Научные исследования показали, что спиртное полностью несовместимо с цефамандолом, цефоперазоном, цефотетаном, хлорамфениколем, гризеофульвином, изониазидом, метронилназолом, нитрофурантоином, сульфаметоксазолом, сульфаквазолом, линезолидом, а также доксициклином. Одновременный прием с алкоголем спровоцирует приступ тошноты, сильного опьянения и другие симптомы.

Нельзя с алкогольными напитками, по словам Супрун, употреблять и противотуберкулезное лекарство изониазид. Оно очень токсично влияет на печень.

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Также со спиртным нельзя принимать обезболивающие и противовоспалительные средства, сердечно-сосудистые препараты, антикоагулянты, витаминные комплексы, лекарства для регулировки уровня холестерина, таблетки для диабетиков, антигистаминные лекарства, противторевожные, противоэпилептические препараты и некоторые виды антидепрессантов.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 628

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