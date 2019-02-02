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Определены продукты, которые нельзя употреблять во время простуды

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Во время болезни организм человека перегружен, поэтому определенные продукты могут замедлять процесс выздоровления.

Диетологи сходятся во мнении, что во время простуды организм нуждается в особенной диете. В рацион нужно включить легкую и витаминную еду, информирует enovosty.com/news.

Из меню на время простуды следует исключить следующие продукты.

Сахар. Во время ОРЗ и гриппа рацион с большим содержанием сахара усложняет течение болезни. Из-за чрезмерного употребления сладостей могут возникать проблемы с удалением слизи из носа, носоглотки и рта – как раз тех частей тела, где особенно любят поселяться вирусы и бактерии. Эксперты рекомендуют, на время болезни отдавать предпочтение несладкому чаю с корнем имбиря.

Молочные продукты. Данная еда провоцирует сгущение слизи. Иногда во время простуды молочные продукты могут вызвать даже затрудненное дыхание. Однако полностью отказываться от молочки не стоит. Если вы себя чувствуете более-менее нормально, можно употреблять йогурт в небольшом количестве (в нем содержатся протеин и витамин D, которые помогут побороть инфекцию).

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Мясо. В продукте много жира, который тяжело переваривается организмом. Во время заболевания источником белков могут стать яйца, чечевица, фасоль и орехи.


Автор: Катерина Лукьянчук
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