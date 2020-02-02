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Китаец в Забайкалье, зараженный коронавирусом, в шоке от средневековой российской медицины — письмо из больницы

Главная » Последние новости » Здоровье » Китаец в Забайкалье, зараженный коронавирусом, в шоке от средневековой российской медицины - письмо из больницы
 
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В больнице российского города Читы, где он оказался, им никто не занимается, у его двухлетней дочери постоянно берут анализы крови, но результатов не сообщают, врачи отсутствуют.

Он даже не знает действительно ли заражён коронавирусом, так как ему ничего не говорят, а о своем заболевании он узнал из новостей, информирует enovosty.com/news.

Как рассказал он сам – это о нём и его семье пишут все российские СМИ. Информацию ему представляют ещё в меньшем объёме, чем журналистам, но телефон не забрали. С его помощью он и связался с агентством «Чита.Ру».

«Здравствуйте, я тот китаец из российских новостей из Забайкальского края, который якобы заражён. Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражён и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражён – узнал из новостей.

Если я действительно заражён, я хочу перед всеми извиниться, мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял своего ребёнка и жену и поехал отдыхать в Китай. Я не знал, что могу заразиться. Несмотря на результат, надеюсь на помощь, так как мой ребёнок температурит и у него понос – из китайских новостей я понял, что это очень опасно, но условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации», — в отчаянии написал он.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 691

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