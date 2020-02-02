Дезинфицируют всех: В сети появилось видео как рейс из Китая встречают в аэропорту Джакарты

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Здоровье

02.02.2020 г.
22:32Дезинфицируют всех: В сети появилось видео как рейс из Китая встречают в аэропорту Джакарты
22:10После отказа от сигарет легкие неожиданно быстро восстанавливаются - исследование
20:52Госпиталь на тысячу мест за 8 дней: В Ухане открыли инфекционную больницу, где будут работать 1400 военных медиков (ВИДЕО)
19:00Далай-лама дал совет, как противостоять смертельному коронавирусу
11:16Китаец в Забайкалье, зараженный коронавирусом, в шоке от средневековой российской медицины - письмо из больницы
01.02.2020 г.
17:59Индийские медицинские «гуру» назвали продукты, "сжигающие" подкожный жир
08:01Украина готовит прорыв в изучении смертельного коронавируса
Все здоровье

Аналитика

31.01.2020

Итоги января: Китайский монстр, сбежавшая принцесса и огненный ад в Австралии

Итоги января: Китайский монстр, сбежавшая принцесса и огненный ад в Австралии
Пожары в Австралии, катастрофа украинского самолета, обострение ситуации на Ближнем Востоке и смертельный коронавирус, который с огромной скоростью ...
31.01.2020

Легализация азартных игр: наполнение бюджета или уничтожение украинской нации

Легализация азартных игр: наполнение бюджета или уничтожение украинской нации
Верховной Радой Украины 16 января 2020 года был принят в первом чтении проект “Закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению ...
30.01.2020

Итоги дня: Спецоперация "билборд" в Киеве, поддержка Канады и смерть украинских рек

Итоги дня: Спецоперация билборд в Киеве, поддержка Канады и смерть украинских рек
На улицах столицы незаконно разместили плакаты с провокационным содержанием, в Украине исчезло 10 тысяч рек, а экс-замминистра Грымчака освободили из-под ...

Последние новости

03.02.2020 г.
00:21 Фото недели: "Держись, Ухань!" - высотные здания города в Китае озарились словами поддержки
02.02.2020 г.
23:35 Кота, застрявшего в стенах торгового центра, спасли спустя два года (ФОТО)
23:01 Боевики препятствуют наблюдателям и глушат беспилотники - ОБСЕ
22:45 "Это очень мало": Зеленский раскрыл, сколько Иран пообещал выплатить жертвам сбитого боинга
22:32 Дезинфицируют всех: В сети появилось видео как рейс из Китая встречают в аэропорту Джакарты
22:10 После отказа от сигарет легкие неожиданно быстро восстанавливаются - исследование
21:54 В центре Киева коммунальщики спилили скульптуру древней жрицы - работу автора Пейзажки и Ежика в тумане
20:58 На богатейшего человека планеты Джеффа Безоса подали иск о клевете по делу о публикации интимных фото
20:52 Госпиталь на тысячу мест за 8 дней: В Ухане открыли инфекционную больницу, где будут работать 1400 военных медиков (ВИДЕО)
20:20 В Одессе спустили на воду новый украинский корабль-разведчик (ФОТО)
20:01 "Их там нет": Побратимы 93-й ОМБр простились с боевым медиком Клавдией Сытник, погибшей на Донбассе
19:08 Теракт в Лондоне: вооруженный мужчина напал с ножом и тяжело ранил прохожих
19:00 Далай-лама дал совет, как противостоять смертельному коронавирусу
11:18 Дыра в бюджете: Госбюджет в январе недополучил четвертую часть доходов, - Минфин
11:16 Китаец в Забайкалье, зараженный коронавирусом, в шоке от средневековой российской медицины - письмо из больницы
10:35 Лукашенко рассказал Помпео об особенностях "диктатуры" в Беларуси (ВИДЕО)
10:07 На Филиппинах умер заразившийся коронавирусом: это первый случай за пределами Китая
09:08 "Европа без барьеров": Польша стала чаще отказывать украинцам во въезде - главные причины отказов
08:32 В Россию по загранпаспорту: Госпогранслужба изменила правила пересечения границы с РФ
07:50 Фотожабы на тему: Продай собаку - заплати за коммуналку "взорвали" сеть
07:48 Два украинских фильма попали в ТОП-10 самых ожидаемых фильмов в Восточной Европе
07:04 В зоне ООС 1 человек погиб и 1 подорвался, за сутки - 14 обстрелов
00:10 Дешевле чем импичмент Клинтона: Сколько стоит импичмент Трампа для американской казны
01.02.2020 г.
23:15 В Сети появились фото кошки с самым необычным окрасом на планете (ФОТО)
22:45 Ретривер погрыз паспорт и спас хозяйку от поездки в Ухань - эпицентр нового коронавируса (ФОТО)
22:34 Audi отмечает 40-летие Quattro
21:55 "Черная вдова" из РФ: Украинцы показали смертельную находку на Донбассе
21:52 Дело Шеремета: народная артистка Украины Ада Роговцева выступила в поддержку Юлии Кузьменко (ВИДЕО)
21:00 Обувь из автопокрышек и мобильные аксессуары из кукурузы - в Париже открылась выставка экологичных стартапов
20:20 "Я не хочу остаться в истории человеком, продавшим Иерусалим": президент Палестины объявил о разрыве отношений с США и Израилем
19:41 Трехлетняя девочка записала песню о влюбленных динозаврах: песня стала хитом сети, собрав сотни тысяч лайков за 2 дня
19:07 В сеть выложили видео из ресторана в Бразилии, который за минуту превратился в реку (ВИДЕО)
18:49 В воскресенье жители шести улиц Киева останутся без электричества (адреса)
18:38 Европарламент одобрил введение единой зарядки для смартфонов
18:07 Гривну ждут испытания: Каким будет курс доллара в 2020 году
17:59 Индийские медицинские «гуру» назвали продукты, "сжигающие" подкожный жир
15:12 «Мона Лиза» на рынке недвижимости: в США выставили на продажу уникальный особняк за $500 млн
14:46 Россия больше не нужна: США готовы обеспечить Беларусь нефтью «на 100%»
14:35 Депутат от «Слуги народа» предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку
14:11 Пророссийские пропагандисты Прилепин, Охлобыстин и американский актер Стивен Сигал проводят съезд новой партии
14:07 Facebook планирует отказаться от чрезмерной цензуры и будет отстаивать принципы свободы выражения - Марк Цукерберг
13:20 Британка нашла на пляже хвост динозавра, которому уже 125 миллионов лет (ФОТО)
13:05 Украинские военные рассказали о дикой подлости боевиков Путина на Донбассе
12:10 Паника способна подорвать торговлю и усугубить экономический кризис - эксперты о влиянии коронавируса на мировую экономику
11:11 Нашумевший украинский фильм оказался в престижном европейском рейтинге
10:59 Apple закрывает все свои магазины и офисы в Китае из-за эпидемии
10:15 Великобритания больше не в ЕС: в штаб-квартире ЕС официально сняли британский флаг (ВИДЕО)
09:03 В Украину поступил польский газ
09:03 Принца Гарри уличили в недостойном обмане
08:55 В Беларуси пропали директора всех сахарных заводов. Вероятно, они задержаны КГБ - СМИ
08:49 Баканов рассказал, как пытался с Зеленским "посадить" Медведчука
08:46 В NASA попрощались с телескопом, который более 16 лет следил за космосом (ФОТО)
08:36 Российский политолог дал неожиданный прогноз по Донбассу
08:23 Украинцы уверенно копят долги за коммуналку
08:10 Замглавы администрации Януковича Андрей Портнов добивается права стать депутатом - решение суда
08:08 Импичмент Трампа: В США провалили важное голосование
08:01 Украина готовит прорыв в изучении смертельного коронавируса
08:00 Электронные трудовые книжки. Когда в Украине могут принять важный закон
07:15 Автономный робот впервые провел съемку подводной части ледника в Антарктиде.
01:42 США нанесли воздушный удар по лидеру «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове
Все новости »

Дезинфицируют всех: В сети появилось видео как рейс из Китая встречают в аэропорту Джакарты

Главная » Последние новости » Здоровье » Дезинфицируют всех: В сети появилось видео как рейс из Китая встречают в аэропорту Джакарты
 
Печать Отправить на почту

 

 

Для того, чтобы сдержать распространение опасного коронавируса из Китая и не допустить эпидемию власти разных стран предпринимают суровые меры.

В Instagram JAKARTA INFO появилось видео встречи пассажиров рейса, которые прибыли в столицу Индонезии город Джакарта из Китая.

Всех пассажиров прямо у трапа самолета обрабатывали дезинфицирующим раствором медики одетые в индивидуальные защитные костюмы, очки и резиновые перчатки до локтей.

Тем временем, китайские власти приказали кремировать тела скончавшихся от коронавируса пациентов в специально отведенных крематориях

Об этом сообщает агентство Синьхуа. Запрещены также все похоронные ритуалы и прощальная церемония, заявили китайские власти.

Согласно тексту директивы, тела скончавшихся пациентов должны быть продезинфицированы и помещены медицинскими работниками в соответствии с правилами в герметично закрывающийся пакет, который не разрешается вскрывать после запечатывания.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 84

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги января: Китайский монстр, сбежавшая принцесса и огненный ад в Австралии
Легализация азартных игр: наполнение бюджета или уничтожение украинской нации
Итоги дня: Спецоперация "билборд" в Киеве, поддержка Канады и смерть украинских рек
«Стойло» для масс-медиа
Итоги дня: Газовый голод, предательство ПАСЕ и странная "сделка века" Трампа
Итоги дня: Расплата за Крым, рост госдолга и кодировка каналов
Putin nevermore?.. Putin forever and more!
Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти
Даешь Северную Корею в украинских медиа!
Итоги дня: Важные перемены в образовании, скандал с Румынией и отмена "зомби-апокалипсиса"
Все статьи


Читайте также

Госпиталь на тысячу мест за 8 дней: В Ухане открыли инфекционную больницу, где будут работать 1400 военных медиков (ВИДЕО)
 Далай-лама дал совет, как противостоять смертельному коронавирусу
Китаец в Забайкалье, зараженный коронавирусом, в шоке от средневековой российской медицины - письмо из больницы
 На Филиппинах умер заразившийся коронавирусом: это первый случай за пределами Китая
Ретривер погрыз паспорт и спас хозяйку от поездки в Ухань - эпицентр нового коронавируса (ФОТО)

Армия

Вертолет Sikorsky CH-53E «Super Stallion» (США)
Снайперская винтовка калибра 12.7 мм Accuracy International AS50 (Великобритания)
Бронетранспортер Nakpadon (Израиль)
Винтовка «Гопак»
Вся армия    >>

Здоровье

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Далай-лама дал совет, как противостоять смертельному коронавирусу (7293)

Китаец в Забайкалье, зараженный коронавирусом, в шоке от средневековой российской медицины - письмо из больницы (1817)

Эпидемия коронавируса не будет последней. Мы столкнулись с двумя смертельно опасными проблемами, - The New York Times (1357)

Индийские медицинские «гуру» назвали продукты, "сжигающие" подкожный жир (1073)

Украина готовит прорыв в изучении смертельного коронавируса (602)

Ученые: В воздухе, которым мы дышим, оказалось намного больше грибных спор, чем считалось ранее (311)

Китайский коронавирус добрался до Индии (268)

Госпиталь на тысячу мест за 8 дней: В Ухане открыли инфекционную больницу, где будут работать 1400 военных медиков (ВИДЕО) (253)

Стало известно, когда в Украине запустят электронный больничный (236)

После отказа от сигарет легкие неожиданно быстро восстанавливаются - исследование (175)

Персоны

Александр
АЛЬТМАН
Игорь
КОЛОМОЙСКИЙ
Александр
ПОПОВ
Игорь
ГРЫНИВ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Россию по загранпаспорту: Госпогранслужба изменила правила пересечения границы с РФ (8761)

Далай-лама дал совет, как противостоять смертельному коронавирусу (7287)

Фотожабы на тему: Продай собаку - заплати за коммуналку "взорвали" сеть (6469)

В центре Киева коммунальщики спилили скульптуру древней жрицы - работу автора Пейзажки и Ежика в тумане (2515)

Китаец в Забайкалье, зараженный коронавирусом, в шоке от средневековой российской медицины - письмо из больницы (1816)

"Европа без барьеров": Польша стала чаще отказывать украинцам во въезде - главные причины отказов (1460)

"Их там нет": Побратимы 93-й ОМБр простились с боевым медиком Клавдией Сытник, погибшей на Донбассе (1223)

В Одессе спустили на воду новый украинский корабль-разведчик (ФОТО) (906)

Два украинских фильма попали в ТОП-10 самых ожидаемых фильмов в Восточной Европе (864)

Лукашенко рассказал Помпео об особенностях "диктатуры" в Беларуси (ВИДЕО) (714)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Кейт Миддлтон и ветер: герцогиня Кембриджская попала в пикантную ситуацию (ФОТО) (10682)

Автомобиль с ГБО: эксперты развеяли 5 главных мифов (9365)

В Россию по загранпаспорту: Госпогранслужба изменила правила пересечения границы с РФ (8761)




Экономические новости youtube

Рынок земли



Loading...

help


 