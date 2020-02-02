Дезинфицируют всех: В сети появилось видео как рейс из Китая встречают в аэропорту Джакарты

Главная » Последние новости » Здоровье » Дезинфицируют всех: В сети появилось видео как рейс из Китая встречают в аэропорту Джакарты Дезинфицируют всех: В сети появилось видео как рейс из Китая встречают в аэропорту Джакарты

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Для того, чтобы сдержать распространение опасного коронавируса из Китая и не допустить эпидемию власти разных стран предпринимают суровые меры.

В Instagram JAKARTA INFO появилось видео встречи пассажиров рейса, которые прибыли в столицу Индонезии город Джакарта из Китая.

Всех пассажиров прямо у трапа самолета обрабатывали дезинфицирующим раствором медики одетые в индивидуальные защитные костюмы, очки и резиновые перчатки до локтей.

Тем временем, китайские власти приказали кремировать тела скончавшихся от коронавируса пациентов в специально отведенных крематориях

Об этом сообщает агентство Синьхуа. Запрещены также все похоронные ритуалы и прощальная церемония, заявили китайские власти.

Согласно тексту директивы, тела скончавшихся пациентов должны быть продезинфицированы и помещены медицинскими работниками в соответствии с правилами в герметично закрывающийся пакет, который не разрешается вскрывать после запечатывания.